Барнаульцы требуют расселить авариные дома на ВРЗ из-за постоянных пожаров

Люди боятся, что огонь может перекинуться на их жилье

13 ноября 2022, 16:30, Илья Звягинцев

Жители барнаульского района ВРЗ требуют расселить аварийные дома из-за частых пожаров. Об этом сообщают «Вести. Алтай».

Люди получили справку от МЧС, в которой сказано, что с июня в этом месте произошло пять пожаров, а уже в ноябре на «пятачке» произошло два возгорания.

Жители района опасаются того, что огонь во время очередного пожара, перекинется на их жилье.

Люди уже обращались к властям с просьбой о помощи, однако в ответ им заявили, что сделать это быстро невозможно.

Сначала нужно разработать проект сноса строения, затем найти подрядчика через конкурсные процедуры.

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