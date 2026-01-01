Танцы, игры, хороводы. Барнаульцам рассказали, куда сходить на каникулах

До 12 января в городе запланированы интересные и увлекательные мероприятия

01 января 2026, 17:10, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители России ушли на длинные новогодние каникулы, и первый рабочий день будет аж 12 января. Куда можно сходить в эти дни? Город подготовил массу мероприятий, которые будут интересны и детям, и взрослым, сообщает мэрия.

Так, с 2 по 10 января на площади Свободы пройдут праздничные программы под общим названием "Наш веселый новый год и танцует и поет". Ежедневно с 17:00 до 20:00 творческие коллективы города будут выступать для жителей и гостей Барнаула.

2 и 3 января состоится праздничная программа от Дворца культуры города Барнаула. Гостей ждет игровая программа под предводительством Матушки Зимы, дискотека, общий хоровод и яркие вокальные и хореографические номера.

4 и 5 января программу "Новогодние чудеса" представит Дом культуры "Октябрьский". На сцене выступят творческие коллективы Дома культуры, а ведущие проведут игры, викторины и хоровод. Также гостей ждет дискотека под новогодние мелодии, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и выступление детских творческих коллективов.

6 января пройдет новогодняя программа Научногородокского клубного объединения с театрализованным представлением, конкурсами и исполнением музыкальных номеров.

7 и 8 января Дворец культуры "Южный" представит свою рождественскую программу. Под новогодние фанфары гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, творческие коллективы выступят с музыкальными выступлениями, ведущие проведут веселые игры.

9 и 10 января пройдет праздничная программа Дома культуры "Центральный", который проведет подвижные игры, хороводы и музыкальные номера. Гостей с праздником поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В течение всей программы зрителей будут развлекать ростовые куклы.