Три человека погибли при пожаре в Ребрихинском районе

01 января 2026, 17:25, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

В селе Белово днем 1 января загорелся частный дом. Как сообщили в региональном МЧС, на момент прибытия первого пожарного расчета деревянное строение горело открытым огнем. Площадь пожара составила около 40 "квадратов". На месте работали шесть человек личного состава и три единицы техники.

На мечте ЧП пожарные обнаружили тела трех погибших – двоих мужчин и женщины. В МЧС отметили, что предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Отметим, что в "новогодние" сутки 31 декабря произошло 14 пожаров.