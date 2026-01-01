Экономист объяснил, почему банки блокируют переводы самому себе

Кредитные организации могут посчитать некоторые переводы сомнительными

01 января 2026, 18:30, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

Россияне стали массово жаловаться на блокировку переводов между своими счетами. Кредитные организации ссылаются на подозрительные операции и активность мошенников. Как правило, речь идет о деньгах с закрытого вклада или накопительного счета. Однако далеко не все переводы попадают в поле зрения банка. Об этом изданию aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Блокируются счета, когда переводите более 200 тысяч со счета на счет с одного банка в другой на свое имя. Когда переводите деньги и снимаете их сразу. Это может вызывать подозрение. Чтобы счета не блокировали, нужно соблюдать эти пункты», – сказал эксперт.

При этом контроль за такими переводами, по мнению, аналитика, направлен на "прикрытие" "серых" схем, когда граждане скрывают доходы от налоговой и органов, контролирующих законность ведения предпринимательской деятельности.

«Шум о блокировках в основном идет от тех людей, которые работают в нелегальной зоне», – подчеркнул экономист.

Он посоветовал в переводе средств, например, на подарки, указывать назначение платежа. Это также снизит риск блокировок, добавил экономист.