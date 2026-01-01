Экономист объяснил, почему банки блокируют переводы самому себе
Кредитные организации могут посчитать некоторые переводы сомнительными
01 января 2026, 18:30, ИА Амител
Россияне стали массово жаловаться на блокировку переводов между своими счетами. Кредитные организации ссылаются на подозрительные операции и активность мошенников. Как правило, речь идет о деньгах с закрытого вклада или накопительного счета. Однако далеко не все переводы попадают в поле зрения банка. Об этом изданию aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Блокируются счета, когда переводите более 200 тысяч со счета на счет с одного банка в другой на свое имя. Когда переводите деньги и снимаете их сразу. Это может вызывать подозрение. Чтобы счета не блокировали, нужно соблюдать эти пункты», – сказал эксперт.
При этом контроль за такими переводами, по мнению, аналитика, направлен на "прикрытие" "серых" схем, когда граждане скрывают доходы от налоговой и органов, контролирующих законность ведения предпринимательской деятельности.
«Шум о блокировках в основном идет от тех людей, которые работают в нелегальной зоне», – подчеркнул экономист.
Он посоветовал в переводе средств, например, на подарки, указывать назначение платежа. Это также снизит риск блокировок, добавил экономист.
19:22:26 01-01-2026
Вопрос только в одном - зачем держать свои деньги в банках, где ими нельзя свободно распоряжаться и можно попасть под блокировку счетов?
19:53:17 01-01-2026
До чего некоторые люди до чужих денег жадные! (с)
19:54:25 01-01-2026
«Хотят» просрать кучу клиентов?
21:58:07 01-01-2026
Гость (19:54:25 01-01-2026) «Хотят» просрать кучу клиентов?... кто-то писал что:
"банк лучше потеряет клиента, чем получит штраф от ЦБ"
21:44:01 01-01-2026
Прекратите пользоваться деньгами бедных банков в личных целях! Перево́дите их туда-сюда, а где-то из-за этого плачет маленький менеджер!
11:51:55 02-01-2026
При переводе из банка в банк на свое имя все очень просто: 1 вариант в одном банке деньги лежат на вкладе или накопительном счете(хорошие проценты), в другом банке создан семейный счет для дебетовых карт, проценты в этом банке не ждешь, но удобная домашняя бухгалтерия, ежемесячно пополняешь счет, но суммы разные в зависимости от покупок и обстоятельств( то ремонт, то сыну дорогой компьютер, то отпуск и т.д.), но в основном это текущие расходы на питание , лечение, коммуналку, пока снимешь мало - все нормально, уехали в отпуск в другой город(даже не страну) - получите блокировку и сидите без денег в чужом городе. 2 вариант: банк понизил процент по вкладам, а другой банк предоставляет более выгодные условия, но первый банк деньги тебе перевести не дает под угрозой блокировки. И при чем здесь нелегальные сделки и мошенники? Мошенники сидят в банках, они же допускают распространение наших личных данных. Человек заработал деньги или продал недвижимость, размещает деньги в банк, платит грабительский процент НДФЛ с процентов по вкладу государству, а банки еще и не дают перемещать деньги по усмотрению вкладчика. Позорище!!!
13:51:10 02-01-2026
Банки рискуют остаться без денег.народ уйдет в нал.