Black Starbucs. Тимати стал новым владельцем активов ушедшего из России Starbucs
Он предложил дизайнерам попробовать себя в создании брендинга для новой российской сети кофеен
Рэпер и бизнесмен Тимати стал совладельцем активов ушедшей из России сети кофеен Starbucs. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Тимати заверил, что масштабного ребрендинга не будет, а открытие заведений планируют провести уже в августе.
Он также обратился к дизайнерам, которым предложил придумать новый логотип и название для кофеен. Отдельно он попросил обратить внимание на то, что это российский бренд.
«Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим, наряду с этим, продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный живой кейс крутого импортозамещения!» — добавил Тимати.