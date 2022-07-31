Black Starbucs. Тимати стал новым владельцем активов ушедшего из России Starbucs

Рэпер и бизнесмен Тимати стал совладельцем активов ушедшей из России сети кофеен Starbucs. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Тимати заверил, что масштабного ребрендинга не будет, а открытие заведений планируют провести уже в августе.

Он также обратился к дизайнерам, которым предложил придумать новый логотип и название для кофеен. Отдельно он попросил обратить внимание на то, что это российский бренд.