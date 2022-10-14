Что не попало в СМИ. Алтайский министр показала, что на самом деле увидела в лагере мобилизованных в Омске

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина показала то, что она увидела в лагере для мобилизованных в Омске. Сообщение она опубликовала во «ВКонтакте».

Напомним, Оськина вместе со специалистами министерства отправилась в омский учебный центр по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Делегация работает в лагере с 13 октября.

«Некоторые комментаторы в пабликах пишут о нашей поездке в учебный центр Омска, что это постановка, неправда, на самом деле всё плохо с питанием и обмундированием. Пожалуйста, если вам известны конкретные случаи, сообщайте мне в личные сообщения либо позвоните в контакт-центр 8 (3852) 27-36-01, мы готовы отработать каждый такой сигнал», — написала министр 14 октября.

Глава ведомства прогулялась по учебному лагерю и поспрашивала у проходящих мимо военнослужащих, как у них дела. Все отвечали, что с командирами хорошие отношения, еды и обмундирования достаточно — все одеты, обуты и накормлены.

«Спасибо соцзащите Алтайского края за помощь моей семье. Мы получили дрова, уголь. Помогут утеплить дом. Большая благодарность», — отметил один из призванных.

Оськина подчеркнула, что «свет, тепло, вода и места для приёма пищи и отдыха — всё это организовано для мобилизованных». Опубликовала несколько фотографий из столовой, указав, что «обед был горячим и очень вкусным». А также показала полевую баню для мобилизованных.

vk.com/n_oskina

Напомним, в первый день работы Оськина рассказала об услугах, которые получают мобилизованные жители Алтайского края в Омске.