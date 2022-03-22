«Дачные» поезда запустят в Алтайском крае

В связи с началом дачного сезона в Алтайском крае запустят новые пригородные поезда. Об этом сообщили в региональном правительстве.

26 марта, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21 апреля, далее по вторникам начнут ездить пригородные поезда:

№ 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18);

№ 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

Также с 1 апреля поезда будут делать дополнительные остановки у садоводств:

№ 6129/6130 Барнаул — Алейская — Барнаул на остановочных пунктах 257 и 267 километры;

№ 6115/6116 Барнаул — Ребриха — Барнаул на остановочных пунктах 317, 316, 315, 296, 287 километры;

№ 6225 Артышта-2 — Барнаул, № 6234/6233 Барнаул — Аламбай — Барнаул, № 6222 Барнаул — Тягун на остановочных пунктах 44, 22, 20, 17, 10 и 7 километры.

В связи с этим время отправления и прибытия данных пригородных поездов изменится от 4 до 13 минут.