Хинштейн призвал разобраться со сливом данных алтайских учителей, собравшихся в ЛДНР

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить сведения о передаче за рубеж персональных данных российских преподавателей.

«„Альянс учителей“ открыто передаёт за границу и в СБУ украденные персональные данные российских преподавателей, выезжающих работать в ДНР и ЛНР. Свои действия „Альянс“ не только не скрывает, а ещё и похваляется ими в соцсетях», — написал Хинштейн.

На странице «профсоюза» заявили, что им «плевать на заботу о персональных данных» учителей.

«Это — не что иное, как публичное признание в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и в совершении действий, напрямую угрожающих безопасности российским гражданам», — указал парламентарий.

Обращения в Генпрокуратуру и ФСБ / Фото: t.me/Hinshtein

Как уточняет News.ru, в утечке оказались данные 219 учителей из 33 регионов, в том числе 11 — из Республики Алтай (имена, места работы в России, должности, сроки командировки, почта и телефон).

Ранее сообщали, что только два учителя в Алтайском крае согласились поехать в командировку в ЛДНР.