Хинштейн призвал разобраться со сливом данных алтайских учителей, собравшихся в ЛДНР
В утечке оказалась информация об 11 педагогах из Республики Алтай
27 июля 2022, 16:03
Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить сведения о передаче за рубеж персональных данных российских преподавателей.
«„Альянс учителей“ открыто передаёт за границу и в СБУ украденные персональные данные российских преподавателей, выезжающих работать в ДНР и ЛНР. Свои действия „Альянс“ не только не скрывает, а ещё и похваляется ими в соцсетях», — написал Хинштейн.
На странице «профсоюза» заявили, что им «плевать на заботу о персональных данных» учителей.
«Это — не что иное, как публичное признание в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и в совершении действий, напрямую угрожающих безопасности российским гражданам», — указал парламентарий.
Обращения в Генпрокуратуру и ФСБ / Фото: t.me/Hinshtein
Как уточняет News.ru, в утечке оказались данные 219 учителей из 33 регионов, в том числе 11 — из Республики Алтай (имена, места работы в России, должности, сроки командировки, почта и телефон).
Ранее сообщали, что только два учителя в Алтайском крае согласились поехать в командировку в ЛДНР.
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