Киев начал подготовку к эвакуации трех миллионов человек

Власти Киева начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей украинской столицы. Об этом пишет New York Times, сообщает «Лента.ру».

По информации издания, в городе начинают разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии. В таком случае потребуется вывезти около трёх миллионов киевлян.

Директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук подтвердил газете, что не исключён вариант, при котором город полностью лишится системы электроснабжения.

«При неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдёт до этого, мы начнём информировать людей и просить уехать», — рассказал он.