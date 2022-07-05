Александр Розенбаум выступил с концертом для военнослужащих Барнаульского ракетного соединения, сообщает РЕН ТВ.

«Военнослужащие встретили известного музыканта и исполнителя с караваем, вручив ему памятные подарки от командования и личного состава ракетного соединения», — отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что «большой сольный концерт стал своеобразным подарком» для алтайских ракетчиков.

Розенбаум на полевой позиции ракетного полка исполнил песни «Вальс-Бостон», «Налетела грусть», «Вещая судьба» и другие.