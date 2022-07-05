Летать — так летать! Розенбаум выступил перед стратегическими ракетчиками в Алтайском крае
Народный артист устроил концерт на полевой позиции ракетного полка
5 июля 2022, 14:40
Александр Розенбаум выступил с концертом для военнослужащих Барнаульского ракетного соединения, сообщает РЕН ТВ.
«Военнослужащие встретили известного музыканта и исполнителя с караваем, вручив ему памятные подарки от командования и личного состава ракетного соединения», — отметили в Минобороны.
В ведомстве также подчеркнули, что «большой сольный концерт стал своеобразным подарком» для алтайских ракетчиков.
Розенбаум на полевой позиции ракетного полка исполнил песни «Вальс-Бостон», «Налетела грусть», «Вещая судьба» и другие.
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