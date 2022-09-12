Непротестное голосование. Чем закончились муниципальные выборы 2022 в Бийске и Рубцовске

Муниципальные выборы 11 сентября 2022 года закончились не только в Барнауле, но также в ранее протестных Рубцовске и в Бийске. В этих двух городах, как и в краевой столице, победили единороссы, заняв большинство кресел в местных парламентах. Отличие от Барнаула было одно — в этом году и Бийск, и Рубцовск отказались от списков партий, и там голосовали исключительно по округам. Предварительные результаты выборов уже опубликованы на сайте избиркома.

Какие результаты в Бийске?

В Бийске горожане голосовали по двухмандатным округам. То есть от одного округа проходило по два человека. 27 из 30 депутатских мест в 2022 году заняли единороссы. Это 90% всего состава думы. Три мандата распределили два представителя ЛДПР и один самовыдвиженец. Итак, в округах, предварительно, победителями стали следующие кандидаты:

в округе № 1 победили два представителя «Единой России» — Людмила Бузунова (891 голос) и Алексей Круглов (608 голосов);

в округе № 2 лидировали единороссы Сергей Ковязин (439 голосов) и Валерий Юрьев (463);

в округе № 3 в гордуму проходят кандидаты от ЕР Наталья Быкова (644 голоса) и Александр Вишняков (376 голосов);

в округе № 4 победителями стали единоросс Евгений Беляев (605 голосов) и Максим Железовский (322 голоса) из ЛДПР;

в округе № 5 первые два места заняли единороссы Евгений Тиуков (1003 голоса) и Олеся Тырышкина (991 голос);

по округу № 6 места в гордуме получили Константин Комаров (466 голосов) и Жанна Нечитайло (473 голоса). Оба — из ЕР;

в округе № 7 победителями стали единороссы Евгений Беляев (347 голосов) и Дмитрий Тяглов (411 голосов);

в округе № 8 первые два места заняли представители ЕР Василий Иванюк (409 голосов) и Анатолий Чуй (566 голосов);

в округе № 9 места в гордуме забрала Елена Речкова (678 голосов) из ЕР и самовыдвиженец Диана Чуй (363 голоса);

в округе № 10 победили единороссы Олег Румянцев (494 голоса) и Винера Фаляхова (589 голосов);

в округе № 11 первые две позиции заняли Сергей Ларейкин (1223 голоса) и Юлия Матусевич (1047 голосов);

в округе № 12 места в гордуме достались Артёму Солдатову (715 голосов) из ЕР и Вадиму Глушкову (629 голосов) из ЛДПР;

в округе № 13 первые два места заняли единороссы Варвара Ветрова (597 голосов) и Инна Рязанова (672 голоса);

в округе № 14 два кресла в гордуме получили Тимур Знагован (484 голоса) и Игорь Степанов (689 голосов). Оба — из «Единой России»;

в округе № 15 победителями стали единороссы Константин Белый (608 голосов) и Алексей Карасев (340 голосов).

Выборы-2022 в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Кто победил в Рубцовске?

В Рубцовском горсовете единороссы тоже будут «править балом». Им досталось 25 мандатов из 28. Остальные три мандата получили по одному представителю от ЛДПР и КПР, а также самовыдвиженец. Как и в Бийске, в Рубцовске в 2022 году отменили голосование по партийным спискам.

Итак, в Рубцовске в округах победили следующие кандидаты:

округ № 1 — первые два места заняли единороссы Инна Ахмадулина (581 голос) и Владимир Овчинников (627 голосов);

округ № 2 — победителями стали единороссы Валерий Никеев (585 голосов) и Татьяна Игнатенко (484 голоса);

округ № 3 — кресла в горсовете получили Николай Невежин (333 голоса) из ЕР и Татьяна Панкратова (315 голосов) из КПРФ;

округ № 4 — в горсовет прошли кандидаты от «Единой России» Александр Вартанов (590 голосов) и Надежда Сазонова (503 голоса);

округ № 5 — первые два места здесь заняли Юрий Верещагин (485 голосов) и Алексей Школин (512 голосов). Оба — из ЕР;

округ № 6 — в горсовет прошли единороссы Антон Семергеев (554 голоса) и Ирина Кох (492 голоса);

округ № 7 — победителями стали единороссы Владимир Ремель (514 голосов) и Татьяна Митяева (366 голосов) из ЕР;

округ № 8 — первые два места заняли Сергей Плешкань (397 голосов) из «Единой России» и Елена Хотулева (259 голосов) из ЛДПР;

округ № 9 — здесь первые два места заняли единороссы Сергей Косухин (620 голосов) и Сергей Черноиванов (716 голосов);

округ № 10 — кресла в горсовете займёт Евгений Зазнобин (362 голоса) из ЕР и самовыдвиженец Пётр Гамалеев (223 голоса);

округ № 11 — здесь в горсовет попадают единороссы Александр Гуньков (620 голосов) и Ольга Такмакова (486 голосов);

округ № 12 — первые два места заняли представители «Единой России» Владимир Ширяев (332 голоса) и Юрий Ямилов (369 голосов);

округ № 13 — места в горсовете достаются Виталию Балашеву (376 голосов) и Олегу Семенькову (211 голосов), оба они — из ЕР;

округ № 14 — победителями стали единороссы Игорь Левин (490 голосов) и Дмитрий Самсонов (235 голосов).

Напомним, что в 2022 году муниципальная кампания в Алтайском крае стала крупнейшей в стране. Кроме Бийска, Барнаула и Рубцовска, выборы проходили в Заринске, Новоалтайске, в Яровом, а также в Троицком, Хабарском, Тальменском, Чарышском, Бийском и других районах Алтайского края.

Самой масштабной кампанией в крае стали выборы в Барнаульскую городскую Думу — там избиратели могли проголосовать как за список партии, так и за кандидатов по одномандатным округам. 20 округов из 20 заняли единороссы. По спискам партия власти, предварительно, набрала 47,9% голосов. Также в гордуму попали КПРФ (15,4%), «Справедливая Россия — За правду» (8,9%), «Новые люди» (8,4%) и ЛДПР (8,3%). За бортом БГД оказались «Коммунисты России» (3,5%), «Партия пенсионеров» (2,8%), «Зелёные» (1,4%) и «Родина» (3,5%).

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