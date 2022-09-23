Хорошо сидим. Салон мягкой мебели Costa Bella организует праздник для покупателей

Мебельный салон Costa Bella организует праздничное мероприятие с 23 по 25 сентября в ТЦ DOMMER. Гостей ждут презентация новой мебели, праздничный фуршет, розыгрыш призов, фотозоны с профессиональным фотографом. Кроме того, в эти три дня в салоне будут действовать максимальные скидки.

Салон открыли в DOMMER летом 2020 года, и с тех пор уже более 500 покупателей стали обладателями качественной, уютной и стильной мебели. Клиенты ценят Costa Bella за:

Надёжность. Мебель производят из лучших материалов, поэтому качество каждой детали гарантировано. Оригинальность. Можно приобрести как готовую продукцию, так и заказать индивидуальный проект. Долговечность. Диваны компании можно буквально «передавать» по наследству — они служат десятки лет и не теряют своей актуальности. Большой выбор. Более 100 моделей, образующих мебельные коллекции, позволяют стильно обустроить интерьер, не прибегая к помощи дизайнеров.

Фото: фотобанк Costa Bella

Компактные софы для кабинетов, широкие диваны для лаунж-зон и больших гостиных, уютные кресла, комфортные кровати, стильные стулья — каждый сможет найти здесь нужную мебель.

Подробности акции уточняйте у менеджеров салона или по телефону 8-929-310-15-15.

Салон «Costa Bella»

Адрес: ТЦ Dommer, Павловский тракт, 166

Тел.: 8 (929) 310-15-15

Сайт Costa Bella: costabella.ru

Сайт D'Home Group: dhome.group

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