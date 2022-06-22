Самолет из Красноярска не смог вылететь в Барнаул из-за тумана

Самолёт из Красноярска не смог вылететь в Барнаул из-за сильного тумана. Об этом сообщает newslab.ru.

Отмечается, что из-за плохой видимости несколько рейсов были задержаны, а некоторые суда отправили на запасные аэродромы.

Всего было задержано восемь рейсов на прилёт и столько же — на вылет. Вовремя отправиться не смогли самолёты в Москву, Санкт-Петербург, Ош, Благовещенск, Барнаул и Талакан. Приземлиться в Красноярске не удалось бортам из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что барнаульская транспортная прокуратура организовала проверку после экстренной посадки рейса авиакомпании «Сибирь» (S7) Москва — Новосибирск в аэропорту Барнаула.