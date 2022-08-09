В Барнауле закрыли частный собачий приют после жалоб на жуткое зловоние

В барнаульском посёлке Власиха судебные приставы исполнили решение суда и проконтролировали вывоз собак, содержавшихся на территории жилого участка, сообщает алтайская ФССП.

«40-летняя женщина содержала на придомовой территории не один десяток собак. Соседи регулярно жаловались на собачий лай, жуткое зловоние и просили пристроить животных, однако эти просьбы были проигнорированы», — рассказали в ведомстве.

Жители обратились в прокуратуру с просьбой запретить содержание собак на частной территории. Суд поддержал требование.

Владелицу частного приюта несколько раз пытались принудить исполнить решение суда, но результатов это не дало.

«После неоднократного привлечения женщины к административной ответственности решение суда было исполнено вместе со специалистами приюта, куда и были вывезены собаки для их дальнейшего содержания», — пояснили в ФССП.