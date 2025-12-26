В Чувашии мужчину, заставлявшего детей умываться зеленкой, приговорили к 2,5 года колонии

Предприниматель обязан выплатить каждому пострадавшему по 200 тысяч рублей

Мужчина заставляет ребенка умыться зеленкой / Кадр из видео: "Московский Комсомолец"

Суд признал 44-летнего предпринимателя из города Ядрин виновным в похищении двух несовершеннолетних мальчиков – 11 и 13 лет. Мужчина был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязан выплатить каждому пострадавшему по 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным следствия, вечером 30 июля обвиняемый посадил детей в машину и вывез их на безлюдный участок в районе улицы 50 лет Октября. Там он вылил им на руки зеленку и заставил умывать ею лица, считая подростков виновными в краже фруктов. Весь инцидент был снят на видео. После издевательств мужчина оставил детей на месте и скрылся.

В суде предпринимателя признали виновным в похищении несовершеннолетних с угрозой применения насилия. Вынесенный приговор вступил в законную силу.

