Стоматолог обнаружил у пациента зуб, прикрученный на саморез

Подобная ситуация произошла впервые в практике врача

26 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Рентгеновский снимок полости рта / Фото: "Молния. Москва"
Во время приема стоматолог столкнулся с необычным случаем: один из пациентов обратился за помощью. Пациенту сделали рентген. На снимке четко видно, что зуб был механически прикреплен к челюсти с помощью самореза.

Как сообщил сам врач, подобная ситуация произошла в его практике впервые. Саморез пришлось срочно удалять, поскольку металл начал окисляться в полости рта, что могло привести к серьезным осложнениям и воспалительному процессу. Подробности о том, как и почему была выполнена такая "конструкция", не уточняются.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Красногорска Анастасия (имя изменено) столкнулась с тяжелыми осложнениями после планового удаления зуба мудрости в частной клинике. Сложная операция, проведенная в марте, привела к развитию паратонзиллярного абсцесса, а затем и флегмоне челюстно-лицевой области.

Комментарии 15

Avatar Picture
Леся

21:32:01 26-12-2025

А мы и не видим как нам делают

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:44:11 26-12-2025

и саморезы по дереву...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

21:53:44 26-12-2025

Хотим подробности, а то импланты в пенсию не вписываются.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

22:08:33 26-12-2025

А че так можно было?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:55:41 26-12-2025

А сколько простояла эта конструкция? Может стоит присмотрется, саморезы и из нержавейки бывают чтоб не окислялись

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:58:39 26-12-2025

А второй рядом с саморезом это гвоздь. Похоже промазали и решили укрепить

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:21 27-12-2025

Не сам же он сверлил и заворачивал себе саморезы! Да еще и разные. Но, достойно восхищения. Сильный мужик!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:28:06 27-12-2025

Гость (11:17:21 27-12-2025) Не сам же он сверлил и заворачивал себе саморезы! Да еще и р... всякие психи бывают. может и сам

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:26 27-12-2025

Ну вот как теперь идти к стоматологу!?. Только настроилась, опять ужастики какие-то пишут🤦🤦🤦🤦😱😱😱

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:40 27-12-2025

Гость (11:22:26 27-12-2025) Ну вот как теперь идти к стоматологу!?. Только настроилась, ... Так не ходи )

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:29 27-12-2025

Давно уже знаю тех кто клеит мосты на суперклей. Также на маркет плейсах полно продаж цемента для мостов и пломб. А в отзывах люди пишут, что самостоятельно приклееные держатся дольше чем склееные у хапуг стоматологов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:30 27-12-2025

Гость (12:00:29 27-12-2025) Давно уже знаю тех кто клеит мосты на суперклей. Также на ма... Так и это не факт, что не самостоятельная починка расцементировавшегося протеза. А если стоматолог делал, то беда

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:01 27-12-2025

Стоматологи саморез называют имплантом и просят за него более 40 тысяч.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:41 27-12-2025

Уточните - ренген делали в Барнауле? Пациент откуда приехал?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:34 27-12-2025

Гость (16:22:41 27-12-2025) Уточните - ренген делали в Барнауле? Пациент откуда приехал?... Толи с Берлина, толи с Нью -Йорка. Короче заграничный клиент.

  4 Нравится
Ответить
