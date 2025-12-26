Стоматолог обнаружил у пациента зуб, прикрученный на саморез

Подобная ситуация произошла впервые в практике врача

26 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Рентгеновский снимок полости рта / Фото: "Молния. Москва"

Во время приема стоматолог столкнулся с необычным случаем: один из пациентов обратился за помощью. Пациенту сделали рентген. На снимке четко видно, что зуб был механически прикреплен к челюсти с помощью самореза.

Как сообщил сам врач, подобная ситуация произошла в его практике впервые. Саморез пришлось срочно удалять, поскольку металл начал окисляться в полости рта, что могло привести к серьезным осложнениям и воспалительному процессу. Подробности о том, как и почему была выполнена такая "конструкция", не уточняются.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Красногорска Анастасия (имя изменено) столкнулась с тяжелыми осложнениями после планового удаления зуба мудрости в частной клинике. Сложная операция, проведенная в марте, привела к развитию паратонзиллярного абсцесса, а затем и флегмоне челюстно-лицевой области.