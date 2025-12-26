Стоматолог обнаружил у пациента зуб, прикрученный на саморез
Подобная ситуация произошла впервые в практике врача
26 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
Во время приема стоматолог столкнулся с необычным случаем: один из пациентов обратился за помощью. Пациенту сделали рентген. На снимке четко видно, что зуб был механически прикреплен к челюсти с помощью самореза.
Как сообщил сам врач, подобная ситуация произошла в его практике впервые. Саморез пришлось срочно удалять, поскольку металл начал окисляться в полости рта, что могло привести к серьезным осложнениям и воспалительному процессу. Подробности о том, как и почему была выполнена такая "конструкция", не уточняются.
Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Красногорска Анастасия (имя изменено) столкнулась с тяжелыми осложнениями после планового удаления зуба мудрости в частной клинике. Сложная операция, проведенная в марте, привела к развитию паратонзиллярного абсцесса, а затем и флегмоне челюстно-лицевой области.
21:32:01 26-12-2025
А мы и не видим как нам делают
21:44:11 26-12-2025
и саморезы по дереву...
21:53:44 26-12-2025
Хотим подробности, а то импланты в пенсию не вписываются.
22:08:33 26-12-2025
А че так можно было?
23:55:41 26-12-2025
А сколько простояла эта конструкция? Может стоит присмотрется, саморезы и из нержавейки бывают чтоб не окислялись
23:58:39 26-12-2025
А второй рядом с саморезом это гвоздь. Похоже промазали и решили укрепить
11:17:21 27-12-2025
Не сам же он сверлил и заворачивал себе саморезы! Да еще и разные. Но, достойно восхищения. Сильный мужик!
19:28:06 27-12-2025
Гость (11:17:21 27-12-2025) Не сам же он сверлил и заворачивал себе саморезы! Да еще и р... всякие психи бывают. может и сам
11:22:26 27-12-2025
Ну вот как теперь идти к стоматологу!?. Только настроилась, опять ужастики какие-то пишут🤦🤦🤦🤦😱😱😱
19:34:40 27-12-2025
Гость (11:22:26 27-12-2025) Ну вот как теперь идти к стоматологу!?. Только настроилась, ... Так не ходи )
12:00:29 27-12-2025
Давно уже знаю тех кто клеит мосты на суперклей. Также на маркет плейсах полно продаж цемента для мостов и пломб. А в отзывах люди пишут, что самостоятельно приклееные держатся дольше чем склееные у хапуг стоматологов.
19:36:30 27-12-2025
Гость (12:00:29 27-12-2025) Давно уже знаю тех кто клеит мосты на суперклей. Также на ма... Так и это не факт, что не самостоятельная починка расцементировавшегося протеза. А если стоматолог делал, то беда
14:31:01 27-12-2025
Стоматологи саморез называют имплантом и просят за него более 40 тысяч.
16:22:41 27-12-2025
Уточните - ренген делали в Барнауле? Пациент откуда приехал?
19:13:34 27-12-2025
Гость (16:22:41 27-12-2025) Уточните - ренген делали в Барнауле? Пациент откуда приехал?... Толи с Берлина, толи с Нью -Йорка. Короче заграничный клиент.