В Минтрансе заявили об отсутствии финансирования строительства дороги в объезд Барнаула

Глава Минтранса Алтайского края Антон Воронов рассказал о главной проблеме, связанной со строительством дороги в объезд Барнаула. Его слова передаёт официальный сайт региона.

Воронов рассказал о том, что проект дороги выполнен АО «Институт «Стройпроект», а также о том, что получил положительные оценки ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г. Москва) по технической части проектной документации и по проверке достоверности определения сметной стоимости.

Также Воронов отметил, что власти Алтайского края зарезервировали земли под строительство, а сейчас ведутся поиски источника финансирования.

«На сегодняшний день отсутствие финансирования — основная причина, по которой точный срок строительства объекта сказать на данный момент невозможно», — пояснил Воронов.

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