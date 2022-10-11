В Минтрансе заявили об отсутствии финансирования строительства дороги в объезд Барнаула
Проект дороги уже готов, а также зарезервирована земля для её строительства
Глава Минтранса Алтайского края Антон Воронов рассказал о главной проблеме, связанной со строительством дороги в объезд Барнаула. Его слова передаёт официальный сайт региона.
Воронов рассказал о том, что проект дороги выполнен АО «Институт «Стройпроект», а также о том, что получил положительные оценки ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г. Москва) по технической части проектной документации и по проверке достоверности определения сметной стоимости.
Также Воронов отметил, что власти Алтайского края зарезервировали земли под строительство, а сейчас ведутся поиски источника финансирования.
«На сегодняшний день отсутствие финансирования — основная причина, по которой точный срок строительства объекта сказать на данный момент невозможно», — пояснил Воронов.