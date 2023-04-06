Общую сумму компенсации на обучение медиков в Алтайском крае увеличили до 111 млн

Губернатор Виктор Томенко отметил, что нужно создавать условия не только для работы, но и для получения образования

06 апреля 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об увеличении общей суммы компенсации на обучение медиков в регионе. Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что нужно создавать условия не только для работы врачей, но и для их обучения. В связи в этим было принято решение увеличить общий размер компенсации до 111 млн рублей.

"Ежегодно сотни студентов получают образование в рамках этой программы поддержки, и мы делаем всё от нас зависящее, чтобы они оставались работать в наших больницах: и обновляем сами медучреждения, и как только появляется возможность – повышаем уровень доходов специалистов", – написал Томенко.

Он добавил, что в 2023 году на развитие здравоохранения в крае потратят 13 млрд рублей, а ещё 42 млрд направят на отрасль за счёт средств ОМС.