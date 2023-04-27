Одна комната — один этаж. Двухуровневую "двушку" продают за 12 млн в центре Барнаула
Квартиру, в которой каждая комната — это этаж, предлагают приобрести горожанам
27 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Гигантскую двухуровневую "двушку" площадью 212 кв. м продают в центре Барнаула – в шестиэтажном доме на ул. Короленко, 91. В ней точно не потеряешься и не заблудишься: каждая комната занимает целый этаж. Стоит квартира 56 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 12 млн рублей, говорится в объявлении на "Авито".
Интерьер в квартире аскетичный. В одной комнате стены двух цветов – бледно-оранжевые и голубые, а окна завешаны полупрозрачными шторами в стиле "сделано в СССР". Из мебели только мрачноватые кровать, диван, рыжая тумба и, судя по фото, запылившийся белый стол.
Другая комната смотрится "побогаче". Во-первых, потому что она мансардная. А, во-вторых, в ней есть изысканное кирпичное сооружение. Непонятно, что это – подобие кресла или камин без трубы – но выглядит солидно.
Есть просторная кухня и лоджия. Но последняя требует фантазии и вложений: пока это просто бетонно-кирпичная коробка с окнами.
"Двушка" находится в историческом центре Барнаула. Рядом с ней – первый небоскрёб (доходный дом Аверина). В шаговой доступности Нагорный парк, Арбат, продуктовые магазины, аптеки, детские сады, школы, больницы и остановки общественного транспорта.
07:31:40 27-04-2023
Так то под туалет выделяют отдельную комнату. Исходя из этого вариант один- совмещенный с кухней и залом туалет на первом этаже и совмещенный санузел с камином на втором. Так?
08:44:19 27-04-2023
Вот это колхоз!
08:46:48 27-04-2023
Пол деревянный, красиво. Пару миллионов на ремонт.
08:50:54 27-04-2023
о.майн.гад
09:49:22 27-04-2023
что за странное окно над кроватью?
13:03:33 27-04-2023
Откуда у населения Барнаула такое несметное количество денег? Расплачиваются миллионами как разменной монетой!
13:10:15 27-04-2023
Гость (13:03:33 27-04-2023) Откуда у населения Барнаула такое несметное количество денег... ну квартиру еще никто не купил
13:13:30 27-04-2023
Гость (13:03:33 27-04-2023) Откуда у населения Барнаула такое несметное количество денег... Ипотеку берут)))
13:26:15 27-04-2023
кредиты с ипотеками раздают всем подряд
13:27:05 27-04-2023
квартиру еще никто не купил - вот такое мне точно не надо