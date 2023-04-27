Квартиру, в которой каждая комната — это этаж, предлагают приобрести горожанам

27 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Гигантскую двухуровневую "двушку" площадью 212 кв. м продают в центре Барнаула – в шестиэтажном доме на ул. Короленко, 91. В ней точно не потеряешься и не заблудишься: каждая комната занимает целый этаж. Стоит квартира 56 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 12 млн рублей, говорится в объявлении на "Авито".

Интерьер в квартире аскетичный. В одной комнате стены двух цветов – бледно-оранжевые и голубые, а окна завешаны полупрозрачными шторами в стиле "сделано в СССР". Из мебели только мрачноватые кровать, диван, рыжая тумба и, судя по фото, запылившийся белый стол.





























































Фото: "Авито"

Другая комната смотрится "побогаче". Во-первых, потому что она мансардная. А, во-вторых, в ней есть изысканное кирпичное сооружение. Непонятно, что это – подобие кресла или камин без трубы – но выглядит солидно.

Есть просторная кухня и лоджия. Но последняя требует фантазии и вложений: пока это просто бетонно-кирпичная коробка с окнами.

"Двушка" находится в историческом центре Барнаула. Рядом с ней – первый небоскрёб (доходный дом Аверина). В шаговой доступности Нагорный парк, Арбат, продуктовые магазины, аптеки, детские сады, школы, больницы и остановки общественного транспорта.