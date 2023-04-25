Скромненькую "двушку" с умопомрачительно огромной ценой предлагают купить барнаульцам

25 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

В Барнауле небольшую "двушку" площадью 44 "жилых квадрата" продают в пятиэтажке на пр. Комсомольском, 91. В ней простой советский интерьер: в одной из комнат оранжевые полы, а на кухне – линолеум; стол накрыт мрачноватой, но в то же время аляпистой клеёнкой; есть раритетная чугунная ванна, рядом с которой – забавный круглый коврик.

Всё очень сдержанно, без роскоши, и для дальнейшей жизни в "двушке" требуется ремонт. А вот стоимость жилья нескромная, она составляет 94 млн рублей за кв. м, а всего 4,15 млрд рублей. Ошибка это или нет – неизвестно, но столько не стоит даже квартира в доме, где жил экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.









































Фото: "Авито"

Вероятно, владелец оценил свою квартиру на высшем уровне. Как говорится, с самооценкой всё в порядке. Или, может, продавец перепутал и случайно наставил лишних нулей – но повод для шутки, на наш взгляд, весьма неплохой.

Санузел в "двушке" совмещённый. Есть стиральная машина, холодильник и плита, говорится в объявлении на "Авито".

Кроме того, в одной из комнат стоит винтажный коричневый диван. А на стене за ним – картина. То ли пейзаж, то ли натюрморт.

В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, школы, детские сады, больницы и остановки общественного транспорта.