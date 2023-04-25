Недёшево. Крошечную двушку с простым советским ремонтом продают аж за 4 млрд Барнауле
Скромненькую "двушку" с умопомрачительно огромной ценой предлагают купить барнаульцам
25 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В Барнауле небольшую "двушку" площадью 44 "жилых квадрата" продают в пятиэтажке на пр. Комсомольском, 91. В ней простой советский интерьер: в одной из комнат оранжевые полы, а на кухне – линолеум; стол накрыт мрачноватой, но в то же время аляпистой клеёнкой; есть раритетная чугунная ванна, рядом с которой – забавный круглый коврик.
Всё очень сдержанно, без роскоши, и для дальнейшей жизни в "двушке" требуется ремонт. А вот стоимость жилья нескромная, она составляет 94 млн рублей за кв. м, а всего 4,15 млрд рублей. Ошибка это или нет – неизвестно, но столько не стоит даже квартира в доме, где жил экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.
Вероятно, владелец оценил свою квартиру на высшем уровне. Как говорится, с самооценкой всё в порядке. Или, может, продавец перепутал и случайно наставил лишних нулей – но повод для шутки, на наш взгляд, весьма неплохой.
Санузел в "двушке" совмещённый. Есть стиральная машина, холодильник и плита, говорится в объявлении на "Авито".
Кроме того, в одной из комнат стоит винтажный коричневый диван. А на стене за ним – картина. То ли пейзаж, то ли натюрморт.
В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, школы, детские сады, больницы и остановки общественного транспорта.
08:08:11 25-04-2023
Алчность и жадность людей до денег просто превышает все мыслимые пределы!
08:34:24 25-04-2023
Очередной фрик типа тех, которые счастливые билетики или купюры на маркетплейсах продают.
09:00:13 25-04-2023
нолики лишние нарисовали
12:59:37 25-04-2023
Гость (09:00:13 25-04-2023) нолики лишние нарисовали... 4 штуки
09:20:10 25-04-2023
Ну можно и миллиард написать. Хозяин-барин. По зиме дачу продавали стоял - торг : Народ думал что можно и половину сторговать, такое реальное удивление было а че типа такого). Всем даром подавай.
09:58:17 25-04-2023
Тут явно ошибка, за 4,15 нормальная цена.
10:02:25 25-04-2023
Кто крайний на покупку?
10:12:13 25-04-2023
4 - это нормальная цена???!!!! В своём уме? Маленькая холупа в старом доме, за которую рассчитываться всю жизнь, да ещё где - в Барнауле?
10:18:25 25-04-2023
да ещё где - в Барнауле? - не нравится никто не заставляет силой покупать
10:54:28 25-04-2023
Гость (10:12:13 25-04-2023) 4 - это нормальная цена???!!!! В своём уме? Маленькая холуп... Цена нормальная. А то что в Барнауле-уже другой вопрос. Тем более это еще не совсем задница мира.
11:11:10 25-04-2023
- это нормальная цена???!!!! В своём уме? Маленькая холупа в старом.. Не забывай, что у большинства людей сейчас карманы лопаются от свободных денег, им не то что за 4 - и за 20 лимонов за такую квартиру будет нормальная цена
12:50:05 25-04-2023
терпеть не могу хрущевки этой планировки
16:09:09 25-04-2023
ну может эта квартира - волшебная? Тогда вполне нормальная цена