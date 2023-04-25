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Недёшево. Крошечную двушку с простым советским ремонтом продают аж за 4 млрд Барнауле

Скромненькую "двушку" с умопомрачительно огромной ценой предлагают купить барнаульцам

25 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

В Барнауле небольшую "двушку" площадью 44 "жилых квадрата" продают в пятиэтажке на пр. Комсомольском, 91. В ней простой советский интерьер: в одной из комнат оранжевые полы, а на кухне – линолеум; стол накрыт мрачноватой, но в то же время аляпистой клеёнкой; есть раритетная чугунная ванна, рядом с которой – забавный круглый коврик.

Всё очень сдержанно, без роскоши, и для дальнейшей жизни в "двушке" требуется ремонт. А вот стоимость жилья нескромная, она составляет 94 млн рублей за кв. м, а всего 4,15 млрд рублей. Ошибка это или нет – неизвестно, но столько не стоит даже квартира в доме, где жил экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

Вероятно, владелец оценил свою квартиру на высшем уровне. Как говорится, с самооценкой всё в порядке. Или, может, продавец перепутал и случайно наставил лишних нулей – но повод для шутки, на наш взгляд, весьма неплохой.

Санузел в "двушке" совмещённый. Есть стиральная машина, холодильник и плита, говорится в объявлении на "Авито".

Кроме того, в одной из комнат стоит винтажный коричневый диван. А на стене за ним – картина. То ли пейзаж, то ли натюрморт.

В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, школы, детские сады, больницы и остановки общественного транспорта.

Фот:

Полосатую квартиру с газоном на балконе продают за 4 млн рублей в Барнауле

Гипнотическую квартиру с зелёной травой предлагают купить барнаульцам
НОВОСТИБарнаул
Барнаул объявления недвижимость

Комментарии 13

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Гость

08:08:11 25-04-2023

Алчность и жадность людей до денег просто превышает все мыслимые пределы!

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Боб Бобов

08:34:24 25-04-2023

Очередной фрик типа тех, которые счастливые билетики или купюры на маркетплейсах продают.

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Гость

09:00:13 25-04-2023

нолики лишние нарисовали

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Гость

12:59:37 25-04-2023

Гость (09:00:13 25-04-2023) нолики лишние нарисовали... 4 штуки

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Гость

09:20:10 25-04-2023

Ну можно и миллиард написать. Хозяин-барин. По зиме дачу продавали стоял - торг : Народ думал что можно и половину сторговать, такое реальное удивление было а че типа такого). Всем даром подавай.

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Гость

09:58:17 25-04-2023

Тут явно ошибка, за 4,15 нормальная цена.

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Гость

10:02:25 25-04-2023

Кто крайний на покупку?

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Гость

10:12:13 25-04-2023

4 - это нормальная цена???!!!! В своём уме? Маленькая холупа в старом доме, за которую рассчитываться всю жизнь, да ещё где - в Барнауле?

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Гость

10:18:25 25-04-2023

да ещё где - в Барнауле? - не нравится никто не заставляет силой покупать

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Гость

10:54:28 25-04-2023

Гость (10:12:13 25-04-2023) 4 - это нормальная цена???!!!! В своём уме? Маленькая холуп... Цена нормальная. А то что в Барнауле-уже другой вопрос. Тем более это еще не совсем задница мира.

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Гость

11:11:10 25-04-2023

- это нормальная цена???!!!! В своём уме? Маленькая холупа в старом.. Не забывай, что у большинства людей сейчас карманы лопаются от свободных денег, им не то что за 4 - и за 20 лимонов за такую квартиру будет нормальная цена

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Гость

12:50:05 25-04-2023

терпеть не могу хрущевки этой планировки

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Гость

16:09:09 25-04-2023

ну может эта квартира - волшебная? Тогда вполне нормальная цена

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