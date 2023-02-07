Опубликовано видео с места обрушения подъезда жилого дома в Тульской области

На место происшествия выехал губернатор Алексей Дюмин

07 февраля 2023, 23:07, ИА Амител

МЧС России в своём Telegram-канале опубликовало видео с места обрушения подъезда жилого дома в Тульской области.

7 февраля 2023 года в результате взрыва газа обрушился один подъезд пятиэтажного дома в городе Ефремове. По последним данным, погибли четыре человека. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.

Как уточняет МЧС, из-под завалов извлекли семь человек, двоим потребовалась помощь медиков.

"Двое пострадавших доставлены в больницу: это мужчина и ребёнок дошкольного возраста. Их жизнь вне опасности. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – рассказали в ведомстве.

В городе развёрнут пункт временного размещения для жильцов дома. На место происшествия выехал губернатор области Алексей Дюмин.