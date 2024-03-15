Пенсионерку обезглавили в российском городе

Следователи возбудили уголовное дело

15 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Место преступления / Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Ветлуге Нижегородской области нашли тело 69-летней женщины с отчлененной головой, сообщили в СК региона.

Труп обнаружили 13 марта возле одного из домов по улице Максима Горького. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и уже устанавливают подозреваемого.

Как пишет телеграм-канал "112", помимо отрубленной головы, у пенсионерки были связаны руки и есть следы побоев на теле – ее могли пытать, чтобы выяснить, где она хранит ценности.