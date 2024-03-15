Пенсионерку обезглавили в российском городе
Следователи возбудили уголовное дело
15 марта 2024, 09:45, ИА Амител
Место преступления / Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В городе Ветлуге Нижегородской области нашли тело 69-летней женщины с отчлененной головой, сообщили в СК региона.
Труп обнаружили 13 марта возле одного из домов по улице Максима Горького. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и уже устанавливают подозреваемого.
Как пишет телеграм-канал "112", помимо отрубленной головы, у пенсионерки были связаны руки и есть следы побоев на теле – ее могли пытать, чтобы выяснить, где она хранит ценности.
"В доме жертвы действительно много старых и старинных вещей, но их ценность пока не определена", – говорится в сообщении.
11:10:53 15-03-2024
Как раз перечитываю Достоевского
17:38:24 15-03-2024
Гость (11:10:53 15-03-2024) Как раз перечитываю Достоевского... поэт? хороший?
11:23:59 15-03-2024
Гость (11:14:53 15-03-2024) Гость (11:04:10 15-03-2024) Гость (10:29:08 15-03-2024... А 90-е здесь при чем? При советской власти бошки не резали? Резали. Ты натягиваешь сову на глобус.
12:43:50 15-03-2024
Гость (11:23:59 15-03-2024) А 90-е здесь при чем? При советской власти бошки не резали? ... Давайте про Кущеевку вспомним. Такое тоже было. Лишь бы вскукарекнуть
13:07:14 15-03-2024
Гость (09:50:13 15-03-2024) Капец! Когда это закончится вообще!? Или дальше по нарастающ... Уже не закончится. Согласно Ядешко, был такой великий учитель. дети наше будущее, какими МЫ их воспитаем,такое оно и будет. Вот оно и настало,наше долгожданное светлое будущее.