Питание в барнаульском детсаду проверили после жалобы родителей

Горожане сетовали на то, что пища пахнет "носками"

16 июля 2024, 20:40, ИА Амител

Мелки и карандаши / Фото: pxhere.com/ru/photo/1334669

В Барнауле комитет по образованию провел проверку качества питания в детском саду № 282, после того как родители пожаловались на это в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на плохое качество еды в детском саду в квартале 2038. Она рассказала, что дети приходят домой голодными, потому что еда невкусная и пахнет носками.

По словам женщины, на кухню родителей не пустили без санитарной книжки, но предложили попробовать блюда. Она отметила, что пища была недоварена, недосолена, молочные каши безвкусные, печень была с накипью, которая, вероятно, не убиралась во время приготовления, а рыбные котлеты содержали кости.

В конце мая сотрудники администрации посетили детский сад, чтобы изучить ситуацию на месте. Однако они не обнаружили нарушений в организации питания. В детском саду был организован еженедельный родительский контроль за качеством приготовленных блюд. Родители также не зафиксировали нарушений.

В июле сотрудники алтайского Роспотребнадзора проверили организацию питания в детском саду. Качество питания не вызвало у них никаких замечаний. Комитет по образованию Барнаула планирует провести комиссионную проверку организации питания воспитанников детского сада. В ходе проверки будет организована встреча с родителями.