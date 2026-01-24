Подача газа в Первомайском районе нормализована

Ресурс подавали постепенно в течение всего дня

24 января 2026, 15:10, ИА Амител

Ремонт теплосетей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Восстановлено газоснабжение для жителей Первомайского района. Информацию предоставили в Министерстве строительства Алтайского края.

Специалисты аварийных служб успешно провели испытания под давлением газовых сетей в населенных пунктах Фирсово, Лесной и Бобровка, произвели повторный запуск газорегуляторных пунктов в этих селах. Подача газа в жилые дома стабилизирована и осуществляется без перебоев.

Ввиду переменчивой погоды в Первомайском районе организовано круглосуточное дежурство работников инженерных и газовых служб.