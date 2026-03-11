В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост время и деньги
Священник посоветовал почитать Евангелие или погулять с женой по сугробам
11 марта 2026, 11:31, ИА Амител
Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости поделился мыслями о том, как правильно распорядиться ресурсами во время Великого поста.
Он отметил, что, отказываясь от дорогой еды и переходя на более простую пищу, верующие могут сэкономить средства — и эти деньги стоит направить на помощь тем, кто в ней особенно нуждается: бездомным и голодающим.
«Предполагается, что ты Великим постом ешь пищу более дешевую. На сэкономленные средства накормишь тех, кто голоден, кто нуждается в еде круглый год: бездомных, голодных», — пояснил священник.
Кроме того, по словам Берегового, отказ от приготовления изысканных блюд освобождает время, которое можно использовать с пользой: провести его с семьей, почитать Евангелие или заняться другими духовно и эмоционально значимыми делами.
«В пост ты тратишь меньше времени на приготовление изысканных блюд, походы по магазинам — потрать чуть-чуть на что‑то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов: хорошо бы в дни Великого поста прочитать хотя бы весь Новый Завет», — посоветовал он.
Священник подчеркнул, что суть Великого поста заключается прежде всего в духовной и социальной составляющей. В 2026 году Великий пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, включая Страстную седмицу. В этот период в храмах звучат особые покаянные молитвы, литургии совершаются реже, а духовенство носит темные облачения.
11:37:16 11-03-2026
не самые плохие советы РПЦ дает.
11:37:41 11-03-2026
"Священник посоветовал почитать Евангелие" - предлагает в Рамадан читать Евангелие? Ну ок.
11:38:06 11-03-2026
уже и в карманы заглядывает
11:41:18 11-03-2026
Сэкономленные деньги!?!
Ну, ну...
12:35:20 11-03-2026
барнаульцы - гуляйте по сугробам, специально оставляют!
12:52:08 11-03-2026
Genshin Impact спонсор РПЦ?
13:33:02 11-03-2026
Удивительно,но нет масштабных новостей о кормлении нуждающихся попами. Странно,не?
15:34:57 11-03-2026
Помогают: и на нужды СВО, и воевать идут священники, погибают геройски.
14:25:59 11-03-2026
Зачем РИА Новости этого попа о чем то спрашивало? В чем смысл?