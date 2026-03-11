В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост время и деньги

Священник посоветовал почитать Евангелие или погулять с женой по сугробам

11 марта 2026, 11:31, ИА Амител

Свечи

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости поделился мыслями о том, как правильно распорядиться ресурсами во время Великого поста.

Он отметил, что, отказываясь от дорогой еды и переходя на более простую пищу, верующие могут сэкономить средства — и эти деньги стоит направить на помощь тем, кто в ней особенно нуждается: бездомным и голодающим.

«Предполагается, что ты Великим постом ешь пищу более дешевую. На сэкономленные средства накормишь тех, кто голоден, кто нуждается в еде круглый год: бездомных, голодных», — пояснил священник.

Кроме того, по словам Берегового, отказ от приготовления изысканных блюд освобождает время, которое можно использовать с пользой: провести его с семьей, почитать Евангелие или заняться другими духовно и эмоционально значимыми делами.

«В пост ты тратишь меньше времени на приготовление изысканных блюд, походы по магазинам — потрать чуть-чуть на что‑то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов: хорошо бы в дни Великого поста прочитать хотя бы весь Новый Завет», — посоветовал он.

Священник подчеркнул, что суть Великого поста заключается прежде всего в духовной и социальной составляющей. В 2026 году Великий пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, включая Страстную седмицу. В этот период в храмах звучат особые покаянные молитвы, литургии совершаются реже, а духовенство носит темные облачения.

