Эксперт объяснил, в каких случаях паспорт могут признать испорченным
Документ теряет юридическую силу при ряде физических повреждений
11 марта 2026, 12:01, ИА Амител
Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости рассказала, в каких случаях поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным и подлежит замене.
«Паспорт признают недействительным и подлежащим замене в случаях: полностью или частично оторванных страниц, в особенности страниц с личными данными, повреждения водой и пятен, отслаивающейся ламинации, надписей и рисунков», — пояснила Голубева.
Она уточнила, что к числу оснований для замены паспорта относятся также разводы от кофе, следы плесени из‑за повышенной влажности, повреждения от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий.
Кроме того, поводом для замены документа становятся вздутие или отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, а также царапины, из‑за которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми.
Эксперт также напомнила о правовой стороне вопроса. Так, за умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КоАП РФ, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
Ранее сообщалось, что депутаты предложили отменить штраф за утерю паспорта.
12:07:41 11-03-2026
Когда Серп и Молот убрали - тогда паспорт и начал портится. Вообще в чепуху какую-то превратился уже...
12:41:32 11-03-2026
Развели оравы штанопросиживателей. Всевозможные документы, дипломы, свидетельства, удостоверения можно заменить штампом на страницах паспорта. Уже давно действуют базы данных.
13:19:48 11-03-2026
Гость (12:41:32 11-03-2026) Развели оравы штанопросиживателей. Всевозможные документы, д... Тоталитарный рэп - это эксперимент
По перестройке сознания масс.
Тоталитарный рэп - это ласковый голос:
- Предъявите ваш аусвайс!
17:03:03 11-03-2026
С каким остервенением требушат всевозможные орган паспорт, то не долог у него век.