Эксперт объяснил, в каких случаях паспорт могут признать испорченным

Документ теряет юридическую силу при ряде физических повреждений

11 марта 2026, 12:01, ИА Амител

Российский паспорт / Фото: amic.ru

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости рассказала, в каких случаях поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным и подлежит замене.

По словам эксперта, документ теряет юридическую силу при ряде физических повреждений.

«Паспорт признают недействительным и подлежащим замене в случаях: полностью или частично оторванных страниц, в особенности страниц с личными данными, повреждения водой и пятен, отслаивающейся ламинации, надписей и рисунков», — пояснила Голубева.

Она уточнила, что к числу оснований для замены паспорта относятся также разводы от кофе, следы плесени из‑за повышенной влажности, повреждения от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий.

Кроме того, поводом для замены документа становятся вздутие или отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, а также царапины, из‑за которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми.

Эксперт также напомнила о правовой стороне вопроса. Так, за умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КоАП РФ, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили отменить штраф за утерю паспорта.