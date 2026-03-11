В Алтайском крае мужчина убил жену кочергой после отказа приготовить ему ужин

11 марта 2026, 13:02, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком избиении супруги, которое закончилось ее смертью. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла в декабре прошлого года. Между супругами вспыхнула ссора после того, как женщина выпила и отказалась готовить ужин. Мужчина разозлился и начал избивать ее. В ходе конфликта он схватил металлическую кочергу и нанес супруге не менее 27 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Жителю района предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

«В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

