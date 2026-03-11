В Алтайском крае мужчина убил жену кочергой после отказа приготовить ему ужин
11 марта 2026, 13:02, ИА Амител
В Алейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком избиении супруги, которое закончилось ее смертью. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла в декабре прошлого года. Между супругами вспыхнула ссора после того, как женщина выпила и отказалась готовить ужин. Мужчина разозлился и начал избивать ее. В ходе конфликта он схватил металлическую кочергу и нанес супруге не менее 27 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Жителю района предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
«В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
Ранее сообщалось, что мужчина из Горно-Алтайска жестоко избил супругу, после того как она застала его дома с другом и двумя девушками.
Наш ответ бабе Гале, которая сидит за 14 убийств и не помнит за кого, кроме любовника, который отказался жарить картошку.
Бабоньки, вам по синьке прям реально иногда противно своёму мужику картошечки с сальцем пожарить?
Гость (13:21:52 11-03-2026) Бабоньки, вам по синьке прям реально иногда противно своёму ... Это же абьюз)
Гость (13:21:52 11-03-2026) Бабоньки, вам по синьке прям реально иногда противно своёму ... Может он кроме яда ничего не заслужил? Хотя, судя по всему, так оно и есть.
Так на картинке разведенный, кольцо на левой руке.
Гость (13:29:30 11-03-2026) Так на картинке разведенный, кольцо на левой руке.... Это католик еврогеец. Они обручальные кольца на левой руке носят.
Гость (13:29:30 11-03-2026) Так на картинке разведенный, кольцо на левой руке.... поэтому и злой
Не, ну а чо она?
"вспыхнула ссора после того, как женщина выпила" - женский алкоголизм неминуемо приводит к внезапной гибели. Не пила бы - дольше прожила.