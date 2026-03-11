Что с доходами? В Совфеде оценили соотношение пенсий и зарплат и сделали прогноз на 15 лет
В перспективе коэффициент замещения может еще больше снизиться из-за демографического старения и слабого роста зарплат
11 марта 2026, 12:54, ИА Амител
Страховая пенсия по старости в России составляет около 40% от утраченного заработка, сообщил сенатор Игорь Мурог "Газете.ru".
«В стране растет значение индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и страхового стажа. Право на страховую пенсию зависит от минимальных требований по стажу и баллам. Размер выплаты определяется количеством заработанных ИПК за время официального трудоустройства и величиной страховых взносов. Таким образом, пенсия все больше зависит от "белой" зарплаты. Высокие доходы сверх предельной базы не приводят к пропорциональному увеличению пенсии», — отметил он.
Уже сейчас существует риск снижения коэффициента замещения: фактическая доля пенсии от заработка составляет примерно четверть дохода, тогда как международная рекомендация — около 40%. Без развития накопительных и корпоративных пенсионных программ страховая пенсия может стать только базовой, а не полноценной заменой заработка.
«В перспективе за 10–15 лет коэффициент замещения может еще больше снизиться из-за демографического старения, слабого роста зарплат, индексации пенсий ниже темпов роста производительности труда и стагнации добровольных пенсионных программ», — добавил сенатор.
Чтобы этого избежать, сенатор предлагает увеличить долю "белой" зарплаты и официального трудоустройства, развивать корпоративные и индивидуальные пенсионные программы, а также закрепить индексацию стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты на уровне устойчивого роста доходов.
«В таком случае можно ожидать стабилизации коэффициента замещения на уровне около 30% через десять лет. Государственная пенсия обеспечит гарантированный базовый доход, а дополнительные накопительные инструменты позволят достичь достойного уровня жизни после выхода на пенсию», — заключил Мурог.
13:00:55 11-03-2026
великие, просто великие
13:07:11 11-03-2026
Кто водителя в СФ выдвинул???
"Мурог, Игорь Александрович
Сенатор РФ
Родился 12 августа 1965 г. в г. Ряжске Рязанской области.
В 1987 г. с отличием окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище по специальности "автомобильная техника" (квалификация "инженер-механик"), в 1998 г. - очную адъюнктуру при Рязанском военном автомобильном институте. В 2004 г. окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ по специальности "управление эксплуатацией вооружения, военной техникой и техническим обеспечением войск", в 2015 г. - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бакалавр по специальности "государственное и муниципальное управление"), в 2018 г. - Академию ФСИН России.
Доктор технических наук. Профессор по кафедре управления войсками (подразделениями) в мирное время.
С 1987 по 2012 г. проходил военную службу в высших военных учебных заведениях Московского, Дальневосточного, Уральского, Сибирского военных округов в должностях от командира учебного взвода курсантов до руководителя вуза.
Начал службу в 1987 г. с должности командира взвода Рязанского высшего военного автомобильного училища.
В 2004-2007 гг. - заместитель начальника Уссурийского военного автомобильного училища.
В 2008-2010 гг. - заместитель начальника, и. о. начальника, начальник (с 2009 г.) Челябинского высшего военного автомобильного училища. "
13:34:23 11-03-2026
Гость (13:07:11 11-03-2026) Кто водителя в СФ выдвинул???"Мурог, Игорь Александр... у нас водитель Республикой Алтай до Турочака управлял))). Их там много таких)))
14:17:11 11-03-2026
Гость (13:07:11 11-03-2026) Кто водителя в СФ выдвинул???"Мурог, Игорь Александр... Брежнев - инженер-теплосетевик. Хрущев - слесарь с церковно-приходским образованием в 2 класса. Горбачев - агроном. Мне еще перечислить?
15:46:00 11-03-2026
Гость (14:17:11 11-03-2026) Брежнев - инженер-теплосетевик. Хрущев - слесарь с церковно-... Горбачев - юрист, окончил юрфак МГУ, его жена Раиса (соправительница)выпускница философского факультета МГУ. Они самые образованные! Ну, далее Ельцин - инженер-строитель.
09:13:08 12-03-2026
Гость (15:46:00 11-03-2026) Горбачев - юрист, окончил юрфак МГУ, его жена Раиса (соправи... Не надо грязи, он агроном, а юрфаковские корочки ему дали когда он уже в крайкоме партии первым секретарем был, просто принесли диплом.
13:30:28 11-03-2026
Плохо, когда смотрят в книгу, а видят фигу. Это к тому, что неверно оценивая даже текущую ситуацию, в которой ты находишься и живёшь, невозможно сделать правильный прогноз на годы вперёд.
13:39:33 11-03-2026
Государство очень справедливо распределило, кто в течении своей жизни приносит пользу обществу и платит налоги, тому положена пенсия в старости. Кто жульничает по жизни, занимается спекуляциями, перекупством и не платит в казну ни гроша - ваши проблемы. От солидарной системы переходим к нормальной рыночной и по-моему она более честная и понятная.
14:22:13 11-03-2026
Гость (13:39:33 11-03-2026) Государство очень справедливо распределило, кто в течении св... Да не совсем ихние проблемы. Государство платит им социальную пенсию в размере прожиточного минимума, только на 5 лет позже. А кто-то отработал добросовестно всю жизнь и тоже получает в размере прожиточного минимума свою страховую пенсию.
14:51:38 11-03-2026
Гость (13:39:33 11-03-2026) Государство очень справедливо распределило, кто в течении св... И по справедливому мнению государства, самые полезные обществу депутаты Госдумы и сенаторы. У них очень хорошая пенсия. Остальные жулики)))
13:43:33 11-03-2026
Опять ,старые песни о главном?Не надо мне вашей пенсионной системы ,которая направлена на обирание трудящегося человека.Кто считал в какую сумму в итоге превращается нынешний пенсионный налог в 22 %?Если работать 40 лет ,то это будет в районе 10 миллионов.Если бы эти деньги были на моём счёте то зачем мне все эти посредники?Я бы сам ,без чьёго либо участия определил когда мне прекращать работать и сам распорядился своими же деньгами.Не берите тогда с нас эти 22% а выплачивайте их каждому в зарплату.Вот это и будет индивидуальное накопление пенсии.А все другие категории населения ,которые работать не могут или не хотят пусть останутся на попечении нашего щедрого государства.А то мы самые богатые в мире,а для человека ,как всегда,денег нет.При существующей пенсионной системе мы никогда не будем получать достойные пенсии.Она ,эта система,неподконтрольна и сколько там навешено на нашу шею нахлебников сказать нельзя.А как известно -бездонную бочку добром не наполнишь.
09:19:25 12-03-2026
Афиноген (13:43:33 11-03-2026) Опять ,старые песни о главном?Не надо мне вашей пенсионной с... Какая ты умная, Афиногеша) значит ты себе сам пенсию заработаешь и по жизни ей распорядишься, а всякие бомжи, уборщицы и прочие разнорабочие - на обеспечении государства? Так не бывает, это субсидиарная система, все скидываются и из общего котла на всех размазывают. Ты если такой рукодельный и денег много зарабатываешь, так ты дополнительно пенсионный счет в банке открой. А, и кстати, все больнички за свой счет тогда, по полной стоимости, льгот - нет никаких. Посмотрим как ты заверещишь.
09:47:20 12-03-2026
Гость (09:19:25 12-03-2026) Какая ты умная, Афиногеша) значит ты себе сам пенсию заработ... Проснулся?С добрым утром,октябрёнок.Говоришь" субсидиарная система"?Вот её и надо отменить,чтобы честные трудящиеся люди не везли на своей шее разных примазавшихся дармоедов а имели возможность заработать себе свою пенсию.Все остальные категории разных инвалидов и прочих нетрудоспособных пусть обеспечивает государство а не вешает нам на шею.А то понравилось им присваивать наши отчисления.И ещё.Если берёшься объяснять суть дела ,то хотя бы изучи вопрос.Больничные нам выплачиваются из социальных фондов страхования,за которые с нас ещё высчитывают 5% из зарплаты.А из трудового стажа время нахождения на больничном вычитается.Так то ,дорогой товарищ тито.
13:57:07 11-03-2026
А все уже в основном та плеяда пожилых уже ушла почти а ведь раньше была статья если не работаешь а пенсия коту под хвост.Повысили возвраст инфляцию неправдивую считают .Эй господа чиновники будте милоседными сделайте пенсию побожески чтобы покушать лекарство и за жкх заплатить.Вы и так своим разумом уничтожили много народа.
15:41:17 11-03-2026
Гость (13:57:07 11-03-2026) А все уже в основном та плеяда пожилых уже ушла почти а ведь... Вы к кому взываете?Нужны ли вы им?
14:06:10 11-03-2026
плавно подводят к очередному повышению пенсионного возраста, что бы мало кто доживал, объявили же уже что человек должен жить 120 лет.
09:20:48 12-03-2026
Гость (14:06:10 11-03-2026) плавно подводят к очередному повышению пенсионного возраста,... Да сразу миллион, че ты мелочишься… Мне просто интересно - вы откуда такую ересь себе в башку натаскали?
09:27:20 12-03-2026
Я смотрю повылазили с утра штатные минусовики,те которые ,как видно ,получают за это немалые зарплаты.А вы не будьте немыми ,вы аргументируйте свою отрицательную позицию,пусть все про неё узнают.А то втихаря ,из за угла ,минусуют а как ответить,так язык в задницу засунули.