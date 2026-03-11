В перспективе коэффициент замещения может еще больше снизиться из-за демографического старения и слабого роста зарплат

11 марта 2026, 12:54, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Страховая пенсия по старости в России составляет около 40% от утраченного заработка, сообщил сенатор Игорь Мурог "Газете.ru".

«В стране растет значение индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и страхового стажа. Право на страховую пенсию зависит от минимальных требований по стажу и баллам. Размер выплаты определяется количеством заработанных ИПК за время официального трудоустройства и величиной страховых взносов. Таким образом, пенсия все больше зависит от "белой" зарплаты. Высокие доходы сверх предельной базы не приводят к пропорциональному увеличению пенсии», — отметил он.

Уже сейчас существует риск снижения коэффициента замещения: фактическая доля пенсии от заработка составляет примерно четверть дохода, тогда как международная рекомендация — около 40%. Без развития накопительных и корпоративных пенсионных программ страховая пенсия может стать только базовой, а не полноценной заменой заработка.

«В перспективе за 10–15 лет коэффициент замещения может еще больше снизиться из-за демографического старения, слабого роста зарплат, индексации пенсий ниже темпов роста производительности труда и стагнации добровольных пенсионных программ», — добавил сенатор.

Чтобы этого избежать, сенатор предлагает увеличить долю "белой" зарплаты и официального трудоустройства, развивать корпоративные и индивидуальные пенсионные программы, а также закрепить индексацию стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты на уровне устойчивого роста доходов.