В Рубцовске на линию выйдут пять новых троллейбусов за 117 миллионов
Машины произведены в Уфе, оснащены кондиционерами и могут ездить без проводов до 10 км
11 марта 2026, 12:44, ИА Амител
В Рубцовске стартует эксплуатация пяти новых троллейбусов. Сегодня, 11 марта, технику презентуют почетным гостям города, а с завтрашнего дня на них смогут ездить все желающие, сообщают "Вести Алтай".
Троллейбусы изготовлены в Уфе. На их закупку из краевого бюджета направили 117 миллионов рублей. В каждой машине — более 20 сидячих мест, кондиционеры, система радиоинформирования и светодиодные указатели маршрутов.
Все троллейбусы оснащены функцией автономного хода и могут проезжать до 10 километров без подключения к контактной сети.
Отличить новые машины легко — на них нанесена надпись "Рубцовск – город трудовой доблести".
Всего в троллейбусном парке города теперь 55 машин. В прошлом году они перевезли более 8,5 миллиона пассажиров.
Выглядят, как не совсем новые..
Проезд в троллейбусе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru