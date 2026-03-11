В Рубцовске на линию выйдут пять новых троллейбусов за 117 миллионов

11 марта 2026, 12:44, ИА Амител

Проезд в троллейбусе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Рубцовске стартует эксплуатация пяти новых троллейбусов. Сегодня, 11 марта, технику презентуют почетным гостям города, а с завтрашнего дня на них смогут ездить все желающие, сообщают "Вести Алтай".

Троллейбусы изготовлены в Уфе. На их закупку из краевого бюджета направили 117 миллионов рублей. В каждой машине — более 20 сидячих мест, кондиционеры, система радиоинформирования и светодиодные указатели маршрутов.

Все троллейбусы оснащены функцией автономного хода и могут проезжать до 10 километров без подключения к контактной сети.

Отличить новые машины легко — на них нанесена надпись "Рубцовск – город трудовой доблести".

Всего в троллейбусном парке города теперь 55 машин. В прошлом году они перевезли более 8,5 миллиона пассажиров.

