Спасатели нашли следы у реки в Звенигороде, где пропали три школьника
Нашлись подтверждения, что школьники провалились под лед на Москве-реке, видны следы борьбы за выживание
11 марта 2026, 12:33, ИА Амител
У спасателей появились подтверждения, что трое детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, провалились под лед. Об этом Msk1.ru рассказал руководитель отряда "Спас Град" Юрий Шитиков.
«В одном месте видно, что два человека одновременно упали в воду, шла борьба за выживание. Третий пытался помочь им и тоже провалился», — сообщил он.
Русло реки у берега частично скрыто снегом, течение сильное. Детей могло унести далеко или прибить ко льду. Если трагедия подтвердится, тела найдут после таяния снега и льда.
Толщина льда сейчас достигает 80 см, но не везде удается просмотреть, что под ним. Уровень воды колеблется, что осложняет поиски.
Местная жительница Ольга, участвующая в поисках, назвала этот участок Москвы-реки "проклятым местом". По ее словам, там очень сильное течение, а лед зимой не успевает сформироваться.
«Много лет назад в этом месте уже тонули дети», — подчеркнула она в беседе с News.ru.
Спасатели сосредоточились на акватории, обследовано почти 20 тысяч метров дна. Работают водолазы, в том числе из отряда "Центроспас". Пробурено более 200 отверстий, оборудованы майны для спуска.
Дети пропали 7 марта. Два 13-летних мальчика и их ровесница отправились поздравлять подругу и не вернулись. Очевидец сообщил, что видел их тонувшими. Возбуждено уголовное дело.
Очевидец... А что не помог... Видел он...
хотя... может решил не рисковать, зная, что там сильное течение. кто знает, как бы вы поступили на его месте..
мда,странный очевидец (13:28:06 11-03-2026) хотя... может решил не рисковать, зная, что там сильное теч... В СМИ писали, что семейная пара прогуливалась неподалеку, видели детей. Через некоторое время услышали крики о помощи, но не стали возвращаться.
Ещё рыбак наблюдал, как дети начали тонуть, но у него не было телефона. Он попросил другого рыбака вызвать МЧС, но не знает, стал тот звонить или нет.
Несколько взрослых понимали, что несовершеннолетние гибнут, но даже не набрали 112!
Никто не заставляет рисковать жизнью, но у рыбаков могла быть веревка или ещё какие предметы для спасения. Да элементарно отломить ветку дерева, снять куртку или брюки, связать вещи и попытаться закинуть импровизированное средство спасения детям, чтобы они могли схватиться и тянуть их на безопасное место!
Это же не глухой лес, жилой посёлок!
Гость (13:58:36 11-03-2026) В СМИ писали, что семейная пара прогуливалась неподалеку, ви... Писали, что они были на другой стороне, а москва-река широкая. Не пойму, почему не кричал третьему бежать за помощью, а просто наблюдал как он пытается двоих вытащить