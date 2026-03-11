Нашлись подтверждения, что школьники провалились под лед на Москве-реке, видны следы борьбы за выживание

11 марта 2026, 12:33, ИА Амител

Место, где пропали дети / Фото: МЧС Московской области

У спасателей появились подтверждения, что трое детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, провалились под лед. Об этом Msk1.ru рассказал руководитель отряда "Спас Град" Юрий Шитиков.

«В одном месте видно, что два человека одновременно упали в воду, шла борьба за выживание. Третий пытался помочь им и тоже провалился», — сообщил он.

Русло реки у берега частично скрыто снегом, течение сильное. Детей могло унести далеко или прибить ко льду. Если трагедия подтвердится, тела найдут после таяния снега и льда.

Толщина льда сейчас достигает 80 см, но не везде удается просмотреть, что под ним. Уровень воды колеблется, что осложняет поиски.

Местная жительница Ольга, участвующая в поисках, назвала этот участок Москвы-реки "проклятым местом". По ее словам, там очень сильное течение, а лед зимой не успевает сформироваться.

«Много лет назад в этом месте уже тонули дети», — подчеркнула она в беседе с News.ru.

Спасатели сосредоточились на акватории, обследовано почти 20 тысяч метров дна. Работают водолазы, в том числе из отряда "Центроспас". Пробурено более 200 отверстий, оборудованы майны для спуска.

Дети пропали 7 марта. Два 13-летних мальчика и их ровесница отправились поздравлять подругу и не вернулись. Очевидец сообщил, что видел их тонувшими. Возбуждено уголовное дело.