Солдат‑срочников могут направить в МЧС тушить пожары уже в 2026 году

Солдаты будут привлекаться к такой службе только после прохождения необходимой подготовки

11 марта 2026, 12:48, ИА Амител

В текущем году часть военнослужащих, призванных на срочную службу, может быть направлена в МЧС — для тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициатива принадлежит депутатам Госдумы. Ее уже поддержали в МЧС и Министерстве обороны. Суть предложения — задействовать солдат‑срочников в качестве пожарных и водителей пожарных автомобилей.

Обоснование инициативы включает несколько ключевых факторов. Это геополитическая обстановка в мире и потенциальные угрозы со стороны недружественных стран, а также существенная нехватка рядового и младшего начальствующего состава в Федеральной противопожарной службе МЧС.

Статистика подчеркивает остроту проблемы: из 98 тысяч положенных по штату пожарных и водителей в настоящее время укомплектовано лишь 75 тысяч. Ежегодно численность сокращается в среднем на 3–5%. В отдельных территориальных органах МЧС дефицит кадров уже привел к временной приостановке работы пожарно‑спасательных подразделений.

Заместитель главы МЧС Вячеслав Бутко уточнил, что срочники будут привлекаться к тушению пожаров и ликвидации ЧС с первого года службы — но только после прохождения необходимой подготовки. Им обеспечат обмундирование, питание и медицинское обслуживание.

Время службы будет засчитываться в рамках действующего пенсионного законодательства — наравне с другими российскими военнослужащими.

Депутат Анатолий Выборный сообщил, что законопроект планируется внести в Госдуму в апреле и принять в ходе весенней сессии. Если нормативные акты оперативно приведут в соответствие с новым законом, уже осенью призывники смогут отправиться в пожарные подразделения МЧС.