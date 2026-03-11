Солдат‑срочников могут направить в МЧС тушить пожары уже в 2026 году
Солдаты будут привлекаться к такой службе только после прохождения необходимой подготовки
11 марта 2026, 12:48, ИА Амител
В текущем году часть военнослужащих, призванных на срочную службу, может быть направлена в МЧС — для тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает газета "Известия".
Инициатива принадлежит депутатам Госдумы. Ее уже поддержали в МЧС и Министерстве обороны. Суть предложения — задействовать солдат‑срочников в качестве пожарных и водителей пожарных автомобилей.
Обоснование инициативы включает несколько ключевых факторов. Это геополитическая обстановка в мире и потенциальные угрозы со стороны недружественных стран, а также существенная нехватка рядового и младшего начальствующего состава в Федеральной противопожарной службе МЧС.
Статистика подчеркивает остроту проблемы: из 98 тысяч положенных по штату пожарных и водителей в настоящее время укомплектовано лишь 75 тысяч. Ежегодно численность сокращается в среднем на 3–5%. В отдельных территориальных органах МЧС дефицит кадров уже привел к временной приостановке работы пожарно‑спасательных подразделений.
Заместитель главы МЧС Вячеслав Бутко уточнил, что срочники будут привлекаться к тушению пожаров и ликвидации ЧС с первого года службы — но только после прохождения необходимой подготовки. Им обеспечат обмундирование, питание и медицинское обслуживание.
Время службы будет засчитываться в рамках действующего пенсионного законодательства — наравне с другими российскими военнослужащими.
Депутат Анатолий Выборный сообщил, что законопроект планируется внести в Госдуму в апреле и принять в ходе весенней сессии. Если нормативные акты оперативно приведут в соответствие с новым законом, уже осенью призывники смогут отправиться в пожарные подразделения МЧС.
13:11:43 11-03-2026
А может платить МЧСникам и пожарным достойную их опасной работе зп? Да нет, бред какой-то... У нас же есть тысячи бесплатных рабочих
13:16:02 11-03-2026
"существенная нехватка рядового и младшего начальствующего состава в Федеральной противопожарной службе МЧС.
Статистика подчеркивает остроту проблемы: из 98 тысяч положенных по штату пожарных и водителей в настоящее время укомплектовано лишь 75 тысяч. Ежегодно численность сокращается в среднем на 3–5%. В отдельных территориальных органах МЧС дефицит кадров уже привел к временной приостановке работы пожарно‑спасательных подразделений."------ И кто в этом виноват? Кто до этого довел?
13:17:51 11-03-2026
В "проклятом совке" зачастую так и было - привлекали военнослужащих для устранения различных ЧС.
А ещё на уборку урожая привлекали... ну или не будем продолжать - пускай наши умники немного поштудируют историю и практики СССР в желании блеснуть "новаторством" и "лучшими практиками" - нечего учить - пускай сами учатся!
13:25:24 11-03-2026
@ (13:17:51 11-03-2026) В "проклятом совке" зачастую так и было - привлекали военнос... а может все-таки с 404 сначала завершить?
а то чего-то в Белгороде не то летает.
13:45:59 11-03-2026
Мусик (13:25:24 11-03-2026) а может все-таки с 404 сначала завершить?а то чего-то в ...
Быстро не получится. А острые проблемы на всех фронтах в тылу только начинают проявляться. Посмотрим, что будет дальше. С такой динамикой скоро и подростков к производству начнут активно привлекать - нефиг зумерам в экраны тыкаться...
15:52:54 11-03-2026
@ (13:45:59 11-03-2026) Быстро не получится. А острые проблемы на всех фронтах в...
Уже. Колледж Алабуга Политех зазывает подростков после 9 класса бесплатно учиться и собирать герани якобы за 300 тыс рублей. По факту еще в прошлые годы "прославились" тем, что само обучение никакое, а упор идет именно на производство. Работать заставляют даже по ночам, не отпускают на больничные, на детей давят морально и физически, любые проблемы администрация заминает
16:21:02 11-03-2026
Гость (15:52:54 11-03-2026) Уже. Колледж Алабуга Политех зазывает подростков после 9... А если туда прилетит Фламинго, 300 тысяч не спасут. За чем играть в русскую рулетку?
15:19:55 11-03-2026
@ (13:17:51 11-03-2026) В "проклятом совке" зачастую так и было - привлекали военнос...
Не поверишь! Но после "проклятого совка" в "проклятой рашке" военнослужащих тоже всегда привлекали для устранения различных ЧС. Именно потому, что это Чрезвычайные Ситуации. А теперь речь про то, что они будут проходить службу не в подразделениях Минобороны, в пожарных частях.
Так что сам штудируй учебники, "умник"
10:12:27 12-03-2026
Гость (15:19:55 11-03-2026) Не поверишь! Но после "проклятого совка" в "проклятой ра... Согласен, что всегда было - всегда и будет.
А насчёт привлечения кадров в пожарные и полицию (и много ещё куда в перспективе) - время покажет, что из этого всего выйдет.. Аминь.
ПыСы. Я то не против всех этих инициатив, по факту других механизмов действительно сложно придумать, а обучать будут на местах после предварительной экспресс-подготовки. Но здесь необходимо понимать, что первичным обучением нельзя ограничиваться - обязательно нужно продолжать обучение и в дальнейшем, а там уже отсеивание будет происходить как и везде и всегда.
13:24:12 11-03-2026
А раньше туда просто так не устроишься.
00:28:00 12-03-2026
Гость (13:24:12 11-03-2026) А раньше туда просто так не устроишься. ... Та то при Шойгу было, гремело из каждого утюга, какое у нас МЧС замечательное!
13:27:40 11-03-2026
опять объегорить норовят, причем пацанов, которым 18-20 лет.
зарплаты платите нормальные.
а то на депутатов, экспертов и комиссии у вас деньги есть, а на пожарных, врачей и учителей - нет
09:57:31 12-03-2026
Ежегодно численность сокращается в среднем на 3–5% --- а не с зарплтой ли это связано? Можно срочников еще в полицию привлекать. А срочников с педа в школы, с меда в больницы, а с профучилищ - на заводы
14:00:52 30-03-2026
Гладко в МЧС на бумаге! Да забывают про овраги.... Что бы срочников подготовить к тушению пожаров нужно время. Призыв 1 год. Расходы на обучение, организацию казарм, питания, вещевки и т.д. плюсом командный состав. Овчинка выделки не стоит!!! Увеличьте зарплату и люди к вам потянутся!!!!!!!!!!!! В СССР в ПО уже были срочники. Намаялись с ними.