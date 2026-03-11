В Барнауле порыв ветра снес балкон в многоэтажке
Деревянная конструкция не выдержала сильного ветра
11 марта 2026, 11:43, ИА Амител
В Барнауле вечером 10 марта сильный ветер повредил балкон в одном из жилых домов. По словам очевидцев, конструкцию буквально сорвало мощными порывами ураганного ветра.
О произошедшем рассказала жительница города в телеграм-канале "Барнаул 22".
«Последствия ночного урагана в Барнауле — балкон вынесло со свистом», — написала она.
Судя по опубликованным кадрам, деревянная конструкция не выдержала сильных порывов ветра. В результате были выломаны оконные рамы вместе со стеклом, а сам балкон получил серьезные повреждения.
Точный адрес происшествия автор публикации не назвала. В посте также не указано, в каком районе города произошел инцидент.
11:44:25 11-03-2026
Офигеть новость )))
11:48:46 11-03-2026
вместо оружия, лучше бы странами скинулись и климатические установки разработали. чтобы такой дряни как на алтае 360 дней в году не было.
11:58:49 11-03-2026
Гость (11:48:46 11-03-2026) вместо оружия, лучше бы странами скинулись и климатические у... Вместо оружия и жадности много на что можно скинуться. Буквально на всё, чтобы жизнь на планете стала замечательной.
12:11:36 11-03-2026
Гость (11:58:49 11-03-2026) Вместо оружия и жадности много на что можно скинуться. Буква...
согласен
11:55:53 11-03-2026
Окошко нужно было прикрыть во время ветра, всего-то.
12:47:53 11-03-2026
Нашла чем гордиться жительница