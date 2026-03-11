В Барнауле порыв ветра снес балкон в многоэтажке

Деревянная конструкция не выдержала сильного ветра

11 марта 2026, 11:43, ИА Амител

В Барнауле вечером 10 марта сильный ветер повредил балкон в одном из жилых домов. По словам очевидцев, конструкцию буквально сорвало мощными порывами ураганного ветра.

О произошедшем рассказала жительница города в телеграм-канале "Барнаул 22".

«Последствия ночного урагана в Барнауле — балкон вынесло со свистом», — написала она.

Судя по опубликованным кадрам, деревянная конструкция не выдержала сильных порывов ветра. В результате были выломаны оконные рамы вместе со стеклом, а сам балкон получил серьезные повреждения.

Точный адрес происшествия автор публикации не назвала. В посте также не указано, в каком районе города произошел инцидент.