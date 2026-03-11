Россиянам грозит крупный штраф за мусор, оставленный в подъезде
Пакет у двери могут расценить как нарушение санитарных норм
11 марта 2026, 12:16, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жителей многоквартирных домов предупредили о штрафах за мусор, оставленный в подъезде или на лестничной клетке. Об этом РИА Новости рассказал доцент РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.
По его словам, придомовая территория, подъезды и лестничные клетки считаются общим имуществом. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4 КоАП) предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.
Если оставленный мусор относится к категории пожароопасных отходов, наказание может быть строже — от 5 до 15 тысяч рублей.
12:41:01 11-03-2026
Не знаю как в подъезде... Редко такое встречаю.
А вот как быть с теми у кого не держание!?! Кто этот мусор до мусорки донести не может?!? И бросает его по дороге, или ещё хуже в кусты куда-нибудь!...
Для этих лучше что-нибудь примите!?...
12:47:33 11-03-2026
На какое время оставленный? Бывает оставляю, если приходится вернуться в квартиру.
15:33:17 11-03-2026
а вот у нас в подъезде частая картина. Лень вынести, и ставят за свою дверь, или похлеще - за мусоропровод. И вонь из пакета, и течет жижа....фу. Делаешь замечание - обижаются, странные ленивые люди
16:46:21 11-03-2026
У нас одна очень интеллигентная дама выйдя из подъезда с мусором, оглянется вокруг и поставит пакет в мусорку возле лавочки. А до баков идти ровно сто метров
16:52:47 11-03-2026
Ненаказуемо.Мусор - в мусорке.