НОВОСТИОбщество

Россиянам грозит крупный штраф за мусор, оставленный в подъезде

Пакет у двери могут расценить как нарушение санитарных норм

11 марта 2026, 12:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителей многоквартирных домов предупредили о штрафах за мусор, оставленный в подъезде или на лестничной клетке. Об этом РИА Новости рассказал доцент РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

По его словам, придомовая территория, подъезды и лестничные клетки считаются общим имуществом. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4 КоАП) предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.

Если оставленный мусор относится к категории пожароопасных отходов, наказание может быть строже — от 5 до 15 тысяч рублей.

штрафы

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:41:01 11-03-2026

Не знаю как в подъезде... Редко такое встречаю.
А вот как быть с теми у кого не держание!?! Кто этот мусор до мусорки донести не может?!? И бросает его по дороге, или ещё хуже в кусты куда-нибудь!...
Для этих лучше что-нибудь примите!?...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:33 11-03-2026

На какое время оставленный? Бывает оставляю, если приходится вернуться в квартиру.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:17 11-03-2026

а вот у нас в подъезде частая картина. Лень вынести, и ставят за свою дверь, или похлеще - за мусоропровод. И вонь из пакета, и течет жижа....фу. Делаешь замечание - обижаются, странные ленивые люди

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:21 11-03-2026

У нас одна очень интеллигентная дама выйдя из подъезда с мусором, оглянется вокруг и поставит пакет в мусорку возле лавочки. А до баков идти ровно сто метров

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:47 11-03-2026

Гость (16:46:21 11-03-2026) У нас одна очень интеллигентная дама выйдя из подъезда с мус... Ненаказуемо.Мусор - в мусорке.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров