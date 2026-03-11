Россиянам грозит крупный штраф за мусор, оставленный в подъезде

Пакет у двери могут расценить как нарушение санитарных норм

11 марта 2026, 12:16, ИА Амител

Жителей многоквартирных домов предупредили о штрафах за мусор, оставленный в подъезде или на лестничной клетке. Об этом РИА Новости рассказал доцент РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

По его словам, придомовая территория, подъезды и лестничные клетки считаются общим имуществом. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4 КоАП) предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.

Если оставленный мусор относится к категории пожароопасных отходов, наказание может быть строже — от 5 до 15 тысяч рублей.