В Барнауле завершилось объединение двух медучреждений в одну большую поликлинику № 14

Городская поликлиника № 12 как юрлицо прекратила свое существование, а получившееся учреждение стало диагностической базой

11 марта 2026, 12:48, ИА Амител

Поликлиника № 14 / Фото: Дмитрий Денисов / vk.com/denisov_gp14

В Барнауле полностью завершился процесс объединения консультативно-диагностической поликлиники № 14 и городской поликлиники № 12. Об этом рассказал главный врач медучреждения Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".

«Теперь все корпуса, расположенные на Новосиликатном, а также ФАП в Лесном, амбулатории во Власихе и Новых Зорях, являются структурными подразделениями консультативно-диагностической поликлиники № 14. Городская поликлиника № 12 как юридическое лицо прекратило свое существование», — отметил Денисов.

Объединенное учреждение стало диагностической базой для большей части Индустриального района.

Почему принято такое решение?

На сегодняшний день поликлиника № 14 — это передовая медорганизация первичного звена здравоохранения в Алтайском крае. В ее распоряжении находится современное дорогостоящее оборудование, которое есть далеко не везде.

«Речь идет об УЗИ-аппаратах, эндоскопических стойках, маммографах, компьютерной томографии. Кроме того, у нас лучшая в Сибири клинико-диагностическая лаборатория. И совершенно справедливо, что все это теперь доступно для жителей пригородных поселков, микрорайона Новосиликатный», — подчеркнул Денисов.

Как будет происходить маршрутизация новых пациентов?

Амбулатории, ФАП, корпуса на Новосиликатном продолжают работать. Территориальный принцип полностью сохранен: находящиеся здесь педиатры, терапевты, фельдшеры по-прежнему ведут прием своих пациентов.

Мощности здания на Лазурной, 46, в большей степени предоставлены бывшим пациентам поликлиники № 12 для дообследований и консультаций узких специалистов.

«К одним запись идет через терапевта или педиатра (невролог, эндокринолог, онколог), к другим — через линию 122 и "Госуслуги"», — уточнил Денисов.

В части дообследований речь идет об обслуживании в центре амбулаторной онкологической помощи, исследованиях в отделениях эндоскопии, лучевой и функциональной диагностики.

Также доступны манипуляции в отделении хирургии и восстановительные методики в отделении медицинской реабилитации.

«Все пациенты городской поликлиники № 12 с 6 марта автоматически прикреплены к консультативно-диагностической поликлинике № 14: обращаться с заявлением в регистратуру или направлять его по "Госуслугам" не нужно», — добавил Денисов.

Планы по развитию

В планах ремонт корпусов, наполнение их врачами и оборудованием. Ведь общая численность прикрепленного населения теперь составляет порядка 160 тыс. человек и для обеспечения доступности требуются новые специалисты.