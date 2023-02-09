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Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске из-за взрыва газа

По меньшей мере один человек погиб, ещё четверо пострадали

09 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: АСТ-54 Black
Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём Telegram-канале, по предварительной информации, причиной стал взрыв газа. 

По словам губернатора, пока известно об одном погибшем и четверых пострадавших. 

"Развёрнуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф", – уточнил Травников.

После взрыва на месте начался пожар. Подробности происшествия выясняются. Глава региона добавил, что поручил заместителю Сергею Семке, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС по Новосибирской области Виктору Орлову организовать спасательные работы и оказание первой помощи пострадавшим.

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Комментарии 6

  • Пора уже принудительно предусматривать в газифицированных домах окна с креплениями как легкосбрасываемые конструкции, таких разрушений не было бы.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Почему замалчивают правду? Осветите это, донесите до родителей, пусть они объяснят детям...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Люди будьте внимательнее к новым соседям особенно к тем которые снимают квартиры!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, извини, но полная чушь... В этой логике надо делать еще и легкосбрасываемые стены... А вот обязать Газпром обеспечить безопасность под его же гарантии - вариант. Но кто же олигархам укажет...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а что именно замалчивают?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Однажды жил в гостинице, переделанной из обычной квартиры в хрущевке. И там была газовая плита. И одна женщина каждый раз, выключая плиту, поворачивала флажок не в ту сторону - то есть, не выключала, а сбавляла до минимума и газ тух (но при этом шел). И я каждый вечер, перед сном, шел на кухню и выключал газ на плите. Потом появился новый сосед, вломил ей, и она к плите больше не подходила.
    09 февраля, Гость   Ответить
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