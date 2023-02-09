Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске из-за взрыва газа

По меньшей мере один человек погиб, ещё четверо пострадали

09 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём Telegram-канале, по предварительной информации, причиной стал взрыв газа.

По словам губернатора, пока известно об одном погибшем и четверых пострадавших.

"Развёрнуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф", – уточнил Травников.

После взрыва на месте начался пожар. Подробности происшествия выясняются. Глава региона добавил, что поручил заместителю Сергею Семке, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС по Новосибирской области Виктору Орлову организовать спасательные работы и оказание первой помощи пострадавшим.