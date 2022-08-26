Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по России

Германия не станет поставлять на Украину вооружение, с помощью которого можно обстреливать территорию России. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, пишет ТАСС.

По словам политика, позиция Берлина связана с нежеланием допустить эскалации конфликта.

В то же время он отметил, что «цель всегда остаётся в том, что речь идёт о целостности и суверенитете Украины».

Ранее в августе США выделили Украине крупнейшую с начала спецоперации сумму — 2,98 млрд долларов, что равняется 178,8 млрд рублей.