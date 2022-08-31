Как Горбачёв приезжал в Барнаул и о чём говорил с барнаульцами 26 лет назад

30 августа умер последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв. Жителям Барнаула постарше запомнился приезд Горбачёва в апреле 1996 года, когда он в качестве кандидата в президенты РФ объезжал Россию и проводил предвыборные встречи с избирателями. Рассказываем, как это было.

Куда ездил Горбачёв в Барнауле в 96-м

Михаил Горбачёв и Дмитрий Негреев в барнаульском аэропорту в апреле 1996 года / Фото: скрин из газеты «Свободный курс» с фотографией Олега Богданова

Кандидат Горбачёв, которому на тот момент было 65 лет, посетил столицу Алтайского края 24 апреля 1996 года (так писала «Алтайская правда», но на altapress.ru значится другая дата — 23 апреля). Прилетевшего в барнаульский аэропорт экс-президента СССР с небольшим эскортом провезли по перекрытому по такому случаю Павловскому тракту, сообщал в своей статье в «Алтайской правде» Олег Микуров.

«Горбачёв провёл две встречи с избирателями — в здании, где сейчас Парламентский центр, и в ДК „Сибэнергомаш“, посетил Старый базар (торговцы его сразу не узнали, а когда узнали, были страшно удивлены), встретился с губернатором Львом Коршуновым и председателем АКЗС Александром Суриковым, дал пресс-конференцию», — вспоминает Дмитрий Негреев, работавший в то время редактором отдела политики в газете «Свободный курс» и бравший в 96-м интервью у Михаила Сергеевича.

Также Горбачёв выступил по краевому телевидению. Поселили его в бывшей небольшой гостинице крайкома КПСС на ул. Никитина.

Как встречали Михаила Горбачёва барнаульцы

Михаил Горбачёв выступает перед барнаульцами в 1996 году / Скрин из газеты «Алтайская правда» с фотографией Андрея Каспришина

Народ принимал Горбачёва неоднозначно. Вот что рассказывал о пресс-конференции с бывшим генсеком, проходившей в здании администрации края, Олег Микуров: «... В зал набилось много далёких от журналистики личностей. Поэтому выкрики типа „тебя нужно судить, а потом убить“ или наоборот, уже не помню, не прекращались всю встречу».

«Коммунистически настроенные барнаульские избиратели не только встречали Горбачёва в штыки, называя „предателем, иудой“ и грозя судом, но и призвали его снять свою кандидатуру. Видимо, коммунисты не без основания считают, что часть избирателей Зюганова предпочтёт ему бывшего генсека Горбачёва», — писал в те дни Дмитрий Негреев.

«Справедливости ради нужно отметить, что Горбачёв „держал удар“ и достойно парировал все оскорбления и хамские выходки», — добавлял в своей статье Негреев.

В программе пребывания бывшего президента СССР значилась одна встреча с общественностью и одна встреча с директорами предприятий. Однако руководители с ним встречаться не стали, и эта встреча тоже стала «общественной».

Как уже было сказано, пресс-конференция превратилась из встречи с журналистами в очередную встречу с общественностью, в зал краевой администрации набилось много чиновников и, по словам Дмитрия Негреева, «вечно тусующихся всюду местных политиков всех мастей». Надо сказать, что в те годы пропускной режим в администрации края был далёк от современного совершенства.

Разговоры Горбачёва с местным начальством

Михаил Сергеевич встретился с главой администрации края, которым в то время был Лев Коршунов, и председателем крайсовета Александром Суриковым. На этой встрече журналисты не присутствовали, им дали лишь пять минут провести протокольную съёмку.

Суриков после общения с Горбачёвым сказал журналистам о своём впечатлении очень коротко: «Каким ты был, таким ты и остался». А так же добавил, что на встрече в основном говорил гость, а они с Коршуновым слушали.

«Интересно, что оба руководителя края поинтересовались одним и тем же вопросом: как там с третьей силой, возможно ли объединение политических сил, которые возглавили Геннадий Явлинский, Святослав Фёдоров, а ещё Лебедь и Горбачёв?» — описывал эту беседу со слов краевого начальства Дмитрий Негреев.

Лев Коршунов тогда сказал журналистам, что Горбачёву будет трудно выиграть выборы, так как он давно не был в реальной политике и многие вещи воспринимает неадекватно.

«Я не думаю, что он будет президентом России. Я глубоко убеждён, что Россия должна идти вперёд», — заявил в апреле 96-го глава администрации Алтайского края.

О чём говорил тогда сам Горбачёв

Михаил Горбачёв даёт интервью алтайской прессе в 1996 году / Скрин из газеты «Свободный курс» с фотографией Олега Богданова

На встречах он заявлял, что Борис Ельцин не может больше управлять Россией, его реформы несут «гигантские отрицательные последствия» и такого страна больше не выдержит. О главном оппоненте Ельцина на тех выборах — Геннадии Зюганове — Горбачёв говорил, что это не тот президент, который нужен сегодня России.

«Сейчас хаос, непонятно, какие права и обязанности у регионов. С парламентом надо поделиться властью, я против, чтобы президент был царём», — сказал тогда Горбачёв.

Соратниками по политическим взглядам Горбачёв называл в то время Святослава Фёдорова, Григория Явлинского и Егора Гайдара.

Коммунистам, особенно радикальному крылу этой партии, тоже досталось от Михаила Сергеевича, хотя он заметил, что «разделяет практически всю критику, которая звучит из уст коммунистов в адрес нынешнего режима, кроме демагогии».

О своей программе кандидат в президенты сообщил, что её обнародуют скоро — 27 апреля. Главным пунктом этой программы он назвал прекращение войны в Чечне. «Я закончил войну в Афганистане, а это было потруднее», — заявил он барнаульцам. Кроме того, в своей программе он пообещал указать подъём отечественного производства и решение вопроса о власти.

В итоге в первом туре президентских выборов 1996 года из 10 претендентов он занял седьмое место, набрав 0,51% голосов.

Что ещё связывало Михаила Горбачёва с Алтаем

Михаил Горбачёв впервые побывал на Алтае в 1980-м. С 1974 по 1979 год он занимал должность председателя Комиссии по делам молодёжи Совета Союза Верховного Совета СССР в качестве депутата от Ставропольского края. В 1980-м году Горбачёв решил переизбираться в Верховный Совет, но уже от Центрального района Барнаула. 30 января политик встретился с руководством края, а также пообщался с обычными жителями, чтобы заручиться их поддержкой. Будущий генсек СССР посетил ряд промышленных и строительных предприятий города. Так, например, на барнаульском хлопчатобумажном заводе Горбачёв пообщался с текстильщиками, а на моторном заводе пообещал работникам предприятия решить проблему с бесплатным жильём.

Фото: «Алтайская правда»

31 января Горбачёв встречался с барнаульцами в театре драмы. Как пишет «Алтайская правда», пообщаться с кандидатом в депутаты собрался полный зал. В основном пришли представители партийного актива региона, а также работники фабрик и заводов. Перед входом в театр драмы висел плакат: «Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных!» Михаил Горбачёв в начале встречи рассказал о себе и выступил почти с 30-минутной речью о развитии Барнаула и страны. Говорил политик о развитии сельского хозяйства, рекордном урожае и строительстве новых заводов и квартир для работников предприятий. Почти каждая фраза, пишет «Алтайская правда», «заканчивалась аплодисментами».

«Его биография — пример безграничных возможностей человека в социалистическом обществе, расцвета, таланта. Родившись в 1931 году в простой крестьянской семье, Михаил Сергеевич уже в 15 лет познал труд хлебороба», — приводит газета слова главного инженера Алтайского завода агрегатов А.В. Лунева.

В итоге партийное руководство края единогласно поддержало Горбачёва в качестве кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР от Барнаула. Также Михаилу Сергеевичу подарили три шапки из нутрии. Вскоре Горбачёв станет депутатом Верховного Совета РСФСР и поможет со строительством второй колеи ж/д путей на мосту через Обь. Правда, в качестве депутата Михаил Горбачёв больше в Барнаул так и не приехал.