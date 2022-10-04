Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в СВО, но «никого не убивает»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна принимает участие в спецоперации, а также пояснил, что значат его слова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что страна не нарушает своих обязательств и никуда не отправляет военных.

По словам Лукашенко, участие Белоруссии в спецоперации ограничивается тем, что на территории страны кормят и лечат людей, которые в этом нуждаются.

Президент Белоруссии отметил, что в страну ежедневно прибывают по 400-500 человек.