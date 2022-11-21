Москва сама займется поисками убийц российских пленных

Москва сама займется поисками украинских боевиков, расстрелявших российских военнопленных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен», — отметил он.

Песков подчеркнул, что виновные должны быть найдены и наказаны.

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Происшествия Почему ужаснувшая Россию бойня является преступлением

Напомним, что 18 ноября в интернете появились видеоролики о расстреле более десяти российских военнопленных. На случившееся уже отреагировали высокопоставленные чиновники и общественники. Реакцию российских и международных структур, правовую оценку происшествия и возможные политические последствия попытался отследить журналист amic.ru Андрей Магас.