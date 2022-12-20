Путин: Обстановка в новых регионах России крайне сложная

Обстановка в новых регионах России крайне сложная, заявил Владимир Путин в поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником.

«Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России. И ваш долг сделать всё необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод», — сказал президент.

Ранее глава государства заявил, что у России нет заинтересованности кого-либо поглощать. «Просто нет целесообразности», — отмечал Путин после переговоров с Александром Лукашенко в Минске.