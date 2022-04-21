В Госдуме предложили запретить преподавательскую и просветительскую деятельность для иноагентов

Новый законопроект, обобщающий нормы законодательства России об иноагентах, предлагает запретить для них преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева.

«Иностранным агентам предлагается запретить осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков», — сказал Пискарев.

Депутат подчеркнул, что законопроект устанавливает запрет влияния иноагентов на детей в России в любой форме. Помимо того, представитель комиссии заявил, что любая деструктивная деятельность в отношении подрастающего поколения должна пресекаться.