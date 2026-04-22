Правозащитник оценил шансы осужденного за убийство аспирантки Олега Соколова на УДО

Иван Мельников заявил, что одним из критериев УДО является признание вины, но историк устроил "шоу на суде" и перекладывал ответственность на жертву

22 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Осужденный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов может обратиться с просьбой об условно-досрочном освобождении. Правозащитник Иван Мельников в интервью aif.ru оценил его шансы на УДО.

Ранее в СМИ сообщалось, что Соколов получит право подать ходатайство после отбытия половины срока. Напомним, в декабре 2020 года суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

Мельников считает, что надеяться на досрочное освобождение историку вряд ли стоит.

«Будем объективны, при его позиции, он, по сути, не признавал вину. Сказал, да, совершил убийство, но она сама виновата. А одним из критериев для условно-досрочного освобождения является признание вины и компенсация вреда родственникам. Соколов, мягко говоря, устроил шоу на суде. Мне кажется, было бы странным, если бы ему одобрили УДО», — заявил правозащитник.

По его словам, суд обратит внимание не только на поведение заключенного в колонии, но и на его действия до вынесения приговора. Кроме того, из-за тяжести совершенного преступления Соколов сможет просить об УДО только после отбытия трех четвертей срока — это порядка 9,5 года.

Напомним, в ноябре 2019 года Соколова, доцента СПбГУ и кавалера ордена Почетного легиона, задержали за убийство. Жертвой оказалась его 24-летняя возлюбленная и аспирантка Анастасия Ещенко. Суд установил, что историк убил девушку во время ссоры, после чего попытался избавиться от улик.