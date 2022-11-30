В Польше сочли «крайне высокой» вероятность войны с её участием

Министерство национальной обороны Польши считает вероятность войны с участием Варшавы «крайне высокой», заявил замминистра военного ведомства страны Марчин Очепа. Его слова приводит ТАСС.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически. <...> Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», — сказал он в ходе лекции в Кракове.

Он также отметил, что перспектива последнего десятилетия заставляет воспринимать события, в которых участвует Польша, как «вторую холодную войну». По мнению замминистра, польская внешняя и оборонная политика должны быть как можно глобальнее и быть нацеленными на укрепление отношений с единомышленниками во всём мире, включая Южную Корею.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна воюет на Украине не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо.