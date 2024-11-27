Поставщик школьного питания в Норильске исключил свинину из-за религии
В компании заявили, что говядина и курица полезнее
27 ноября 2024, 14:10, ИА Амител
В Норильске приняли решение исключить свинину из школьного меню, о чем сообщает издание "Северный город" со ссылкой на представителя компании "ПроСервис Таймыр".
"Мы действительно отказались от свинины в школьных столовых, оставив только говядину и курицу. Это решение было принято по ряду причин", – заявил поставщик.
Одной из них стало то, что говядина безопаснее свинины и содержит больше белка. Кроме того, свинина чаще других видов мяса подвержена заражению из-за особенностей питания этих животных, пояснили в "ПроСервис Таймыр".
Кроме того, было отмечено, что компания уважает религиозные особенности питания детей, что также повлияло на принятие решения.
14:18:33 27-11-2024
Дотолерастились ...
14:18:34 27-11-2024
Не знал что Норильск мусульманский город.
16:30:39 27-11-2024
Гость (14:18:34 27-11-2024) Не знал что Норильск мусульманский город.... Ну по факту, видимо, да, если еще в 90-х годах носителей этой веры там было уже достаточно....
14:20:48 27-11-2024
Меня, помню, тоже исключили из-за религии.
19:36:24 27-11-2024
Гость (14:20:48 27-11-2024) Меня, помню, тоже исключили из-за религии.... В ваших фантазиях?
14:21:15 27-11-2024
Так-то да, говядина полезнее, но тогда замените курицу на индейку. А вот обоснование религиозными заблуждениями- вообще за гранью добра и зла. Скоро гости с юга потребуют исключительно халяльного барашка, и что, будете подпрыгивать? У меня строители-узбеки вовсю трескали "краковскую", аж за ушами трещало.
14:49:58 27-11-2024
А что, нельзя поставщика поменять? Наверное из тех, кто свинину не ест?
15:04:13 27-11-2024
У меня, во время службы в СА, мусульмане сало наворачивали так, что даже украинцы удивлялись...
15:19:37 27-11-2024
у нас вот в школе тоже не бывает свинины, тк это мясо исключено из требований к детскому питанию, кстати. у нас рыба, курица, индейка в меню
16:03:25 27-11-2024
Гость (15:19:37 27-11-2024) у нас вот в школе тоже не бывает свинины, тк это мясо исключ... Для детского питания необходимо т.н. "красное" мясо, богатое железом. Это говядина в первую очередь и свинина. Говядина слишком дорогая. А травануть детей птицей намного проще, чем свининой- сальмонелла везде...
15:37:29 27-11-2024
После такой новости у меня вопрос: а от чего отказываются мусульмане, чтобы позаботиться о наших чувствах? Без воплей, просто по пунктам может кто-то перечислить?
Я с уважением отношусь ко всем мировым религиям! Но, может хватит обезьянничать? Не ешь ты свинину - ну и не ешь ее у себя дома. У нас светское государство. Школа - государственное бюджетное учреждение. Получается, директор школы оскорбил мои чувства верующего - выделил одну веру над другой! Своим решением, он возвысил одну веру над другой! Это законно?
17:15:00 27-11-2024
Пусть тогда мусульманки в Норильске ходят с голыми ногами!
08:45:54 28-11-2024
Гость (17:15:00 27-11-2024) Пусть тогда мусульманки в Норильске ходят с голыми ногами!... Не, не надо. Брить-то их вы всё равно не заставите...
09:02:20 28-11-2024
Гость (15:37:29 27-11-2024) После такой новости у меня вопрос: а от чего отказываются му... Ну, в Узбекистане, к примеру, делают портвейны... дрянные, но ведь пытаются! А в Казахстане- коньяки и водки, очень приличные. Видите, потихоньку цивилизация проникает и к ним...