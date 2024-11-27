Поставщик школьного питания в Норильске исключил свинину из-за религии

В компании заявили, что говядина и курица полезнее

27 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Мясо / Фото: pxhere.com/ru/photo/748908

В Норильске приняли решение исключить свинину из школьного меню, о чем сообщает издание "Северный город" со ссылкой на представителя компании "ПроСервис Таймыр".

"Мы действительно отказались от свинины в школьных столовых, оставив только говядину и курицу. Это решение было принято по ряду причин", – заявил поставщик.

Одной из них стало то, что говядина безопаснее свинины и содержит больше белка. Кроме того, свинина чаще других видов мяса подвержена заражению из-за особенностей питания этих животных, пояснили в "ПроСервис Таймыр".

Кроме того, было отмечено, что компания уважает религиозные особенности питания детей, что также повлияло на принятие решения.