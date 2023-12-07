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Появились подробности стрельбы в брянской гимназии

В полиции рассказали, что стрелявшая ученица свела счеты с жизнью

07 декабря 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В МВД Брянской области рассказали подробности стрельбы в гимназии № 5 Брянска.

"По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из одноклассниц также скончалась от полученных ран", – рассказали в ведомстве.

Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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