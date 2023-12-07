Появились подробности стрельбы в брянской гимназии
В полиции рассказали, что стрелявшая ученица свела счеты с жизнью
07 декабря 2023, 14:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В МВД Брянской области рассказали подробности стрельбы в гимназии № 5 Брянска.
"По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из одноклассниц также скончалась от полученных ран", – рассказали в ведомстве.
Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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