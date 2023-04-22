Пожар потушили в Алтайском краевом клиническом центре материнства и детства
Пострадавших нет
22 апреля 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле потушили пожар в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, который расположен на улице Попова.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, в пищеблоке медучреждения горел мусор.
"Пожар оперативно ликвидирован на площади, не превысившей 10 квадратных метров. Люди, находившиеся в здании, вышли самостоятельно", – рассказали в ведомстве.
Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.
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