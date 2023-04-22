Пожар потушили в Алтайском краевом клиническом центре материнства и детства

Пострадавших нет

22 апреля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле потушили пожар в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, который расположен на улице Попова.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в пищеблоке медучреждения горел мусор.

"Пожар оперативно ликвидирован на площади, не превысившей 10 квадратных метров. Люди, находившиеся в здании, вышли самостоятельно", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.