Как сгорел торговый центр "Норд-Вест" в Барнауле
Причину возгорания устанавливают специалисты
07 мая 2023, 11:05, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю / "Инцидент Барнаул" / Barnaul22
Поздно вечером в Барнауле загорелся торговый центр "Норд-Вест". Фотографиями с места происшествия в социальных сетях делились очевидцы.
Открытым огнём пылала одна из секций ТЦ. Общая площадь, по данным МЧС, составила 75 квадратных метров.
На тушение отправляли девять машин и 34 человека личного состава. Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал.
Устанавливать причину возгорания будут специалисты.
12:52:26 07-05-2023
Тут тоже шашлычники виноваты?
01:54:12 08-05-2023
Он горел но не сгорел