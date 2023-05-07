Как сгорел торговый центр "Норд-Вест" в Барнауле

Причину возгорания устанавливают специалисты

07 мая 2023, 11:05, ИА Амител

































Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю / "Инцидент Барнаул" / Barnaul22

Поздно вечером в Барнауле загорелся торговый центр "Норд-Вест". Фотографиями с места происшествия в социальных сетях делились очевидцы.

Открытым огнём пылала одна из секций ТЦ. Общая площадь, по данным МЧС, составила 75 квадратных метров.

На тушение отправляли девять машин и 34 человека личного состава. Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал.

Устанавливать причину возгорания будут специалисты.