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Как сгорел торговый центр "Норд-Вест" в Барнауле

Причину возгорания устанавливают специалисты

07 мая 2023, 11:05, ИА Амител

Поздно вечером в Барнауле загорелся торговый центр "Норд-Вест". Фотографиями с места происшествия в социальных сетях делились очевидцы.

Открытым огнём пылала одна из секций ТЦ. Общая площадь, по данным МЧС, составила 75 квадратных метров.

На тушение отправляли девять машин и 34 человека личного состава. Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал.

Устанавливать причину возгорания будут специалисты.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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гость

12:52:26 07-05-2023

Тут тоже шашлычники виноваты?

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Гость

01:54:12 08-05-2023

Он горел но не сгорел

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