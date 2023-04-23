Пожарные спасли четверых детей из горящего дома в Барнауле

На месте возгорания работали 20 человек личного состава и 5 единиц техники

23 апреля 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

Пожар произошёл на третьем этаже четырёхэтажного дома в Барнауле в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

"Немедленно была организована эвакуация людей из опасной зоны. Звеном газодымозащитной службы были спасены по лестничным маршам 14 человек, из них 4 ребёнка, ещё один человек спасен при помощи автолестницы", – сказано в сообщении.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров – горели вещи в одной из комнат. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

На месте работали 20 человек личного состава и пять единиц техники.