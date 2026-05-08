Проект "Альфа-Деньги" стал одним из лидеров рынка по объему выдач наличных россиянам
Продуктовая линейка включает краткосрочные и среднесрочные займы с большим кредитным лимитом
08 мая 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4fd6H
По данным рэнкинга "Эксперт РА" в 2025 году компания "Альфа-Деньги" стала одним из лидеров российского рынка по объему выдач наличных денежных средств. За три года заемщиками сервиса стали более трех млн человек.
О проекте
Компания "А Деньги" – проект "Альфа-Банка", созданный в 2022 году. Цель – сформировать максимально прозрачные условия для клиентов, заинтересованных в получении микрокредита. За короткий период сервис стал одним из крупнейших игроков рынка микрофинансирования, чуть позже сменив название бренда на "Альфа-Деньги".
Сегодня продуктовая линейка компании включает как краткосрочные займы (до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней), так и среднесрочные займы с большим кредитным лимитом (до 100 тыс. на срок до шести месяцев, до 300 тыс. рублей на срок до пяти лет).
Что говорят эксперты
В целом, эксперты и заемщики оценивают работу сервиса положительно. Например, по итогам 2025 года "Альфа-Деньги" получили титул технологичной МФО – за качественную цифровизацию и интеграцию с платформой. Высоко работу сервиса оценили эксперты "Сравни.ру" – одного из крупнейших российских маркетплейсов финансовых услуг. Такую награду проекту от "Альфа-Банка" присвоили еще и за то, что он на протяжении всего периода существования активно инвестирует в развитие собственных цифровых решений и автоматизацию.
К положительным сторонам сотрудничеств, по мнению клиентов, относят:
- Скорость получения средств. Сервис "Альфа-Деньги" позволяет взять займ до зарплаты в течение 15 минут с момента обращения.
- Отсутствие скрытых платежей и навязанных услуг – все условия сотрудничества прописаны в договоре, клиент может оценить их в момент подписания.
- Круглосуточную работу сервиса, в том числе в праздничные и выходные дни – займ на карту это легко и быстро.
- Собственную программу лояльности (сервис предлагает выгодные условия как постоянным, так и новым клиентам).
- Удобный контроль платежей – сразу видно, в какие сроки и какую сумму нужно платить, при необходимости можно отсрочить платеж.
В мире, который невозможно представить без цифровизации и автоматизации, возможность получить денежный заем быстро и полностью онлайн стала необходимостью для миллионов людей. Проект "Альфа-Деньги" делает процесс простым, доступным и максимально прозрачным.
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ООО МКК "А ДЕНЬГИ"Реклама
20:03:14 08-05-2026
Помнится мне в начале 2000. Году так в 2003-2004 Банк "Русский Стандарт" просто разослал всем кредитные карточки. Просто разложил в конвертах по почтовым ящикам. Вот просто берёшь карту из ящика без заявлений договоров. Активируешь и всё. Вот это был настоящий лидер. Жаль что всё ушло за границу. Тогда банки брали кредиты у зарубежных банков под 3-5 процентов и раздавал гражданам России под 20-22 процента. А такую операцию провернули по сниманию прибыли с населения. Вспоминаешь и понимаешь. Что всё вот это почти ничто...