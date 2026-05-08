Проект "Альфа-Деньги" стал одним из лидеров рынка по объему выдач наличных россиянам

Продуктовая линейка включает краткосрочные и среднесрочные займы с большим кредитным лимитом

08 мая 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4fd6H

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным рэнкинга "Эксперт РА" в 2025 году компания " Альфа-Деньги " стала одним из лидеров российского рынка по объему выдач наличных денежных средств. За три года заемщиками сервиса стали более трех млн человек.

О проекте

Компания "А Деньги" – проект "Альфа-Банка", созданный в 2022 году. Цель – сформировать максимально прозрачные условия для клиентов, заинтересованных в получении микрокредита. За короткий период сервис стал одним из крупнейших игроков рынка микрофинансирования, чуть позже сменив название бренда на "Альфа-Деньги".

Сегодня продуктовая линейка компании включает как краткосрочные займы (до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней), так и среднесрочные займы с большим кредитным лимитом (до 100 тыс. на срок до шести месяцев, до 300 тыс. рублей на срок до пяти лет).

Что говорят эксперты

В целом, эксперты и заемщики оценивают работу сервиса положительно. Например, по итогам 2025 года "Альфа-Деньги" получили титул технологичной МФО – за качественную цифровизацию и интеграцию с платформой. Высоко работу сервиса оценили эксперты "Сравни.ру" – одного из крупнейших российских маркетплейсов финансовых услуг. Такую награду проекту от "Альфа-Банка" присвоили еще и за то, что он на протяжении всего периода существования активно инвестирует в развитие собственных цифровых решений и автоматизацию.

К положительным сторонам сотрудничеств, по мнению клиентов, относят:

Скорость получения средств. Сервис "Альфа-Деньги" позволяет взять займ до зарплаты в течение 15 минут с момента обращения.

в течение 15 минут с момента обращения. Отсутствие скрытых платежей и навязанных услуг – все условия сотрудничества прописаны в договоре, клиент может оценить их в момент подписания.

Круглосуточную работу сервиса, в том числе в праздничные и выходные дни – займ на карту это легко и быстро.

это легко и быстро. Собственную программу лояльности (сервис предлагает выгодные условия как постоянным, так и новым клиентам).

Удобный контроль платежей – сразу видно, в какие сроки и какую сумму нужно платить, при необходимости можно отсрочить платеж.

В мире, который невозможно представить без цифровизации и автоматизации, возможность получить денежный заем быстро и полностью онлайн стала необходимостью для миллионов людей. Проект "Альфа-Деньги" делает процесс простым, доступным и максимально прозрачным.

Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте компании. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

ООО МКК "А ДЕНЬГИ"

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