В Бийске нашли мёртвой маленькую собачку, которую ранее на улице избивал хозяин

В Бийске сегодня обнаружили мёртвой собаку, которую два дня назад избивал местный житель, сообщает «Барнаул 22».

5 октября в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бил собаку, а она скулила и не могла даже пошевелиться от страха.

После публикации ролика бийчане обратились в полицию, а также попросили помочь спасти животное. Выяснили имя мужчины и где он живёт, но забрать собаку не успели.

«Собачка эта вчера около 17:00 бегала по улице Александра Матросова. Я хотела её забрать домой, но она очень напугана была и близко не подпускала — убегала. Сегодня утром шла на работу, а собака мёртвая лежала возле дороги», — рассказала местная жительница.

Ранее в Алтайском крае спасли собаку, которую бывший хозяин оставил умирать в одиночестве.